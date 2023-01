Unterschleißheim will gemeinsam raus aus Krisenjahren

Von: Charlotte Borst

Der Rohbau steht: BRK-Leiter Christoph Breitfeld (l.) und Bürgermeister Christoph Böck könnten ein paar Geschichten erzählen, warum es mit dem Neubau für das BRK länger gedauert hat. Aber Ende des Jahres soll alles für den Einzug der BRK-Bereitschaft fertig sein. © Dieter Michalek

Nach drei Krisenjahren ist in der Stadt Unterschleißheim an vielen Stellen eine Sehnsucht nach echtem Miteinander zu spüren.

Unterschleißheim – Der Stadtrat hat viele Weichen zu stellen, wie sich Unterschleißheim weiterentwickeln soll. Gleichzeitig ist zu befürchten, dass sich die politischen Kräfte für den nächsten Wahlkampf in Stellung bringen. Unterschleißheim ist nun Heimat für 30 000 Einwohner. 500 Menschen aus der Ukraine haben Zuflucht in der Stadt gefunden und innerhalb kurzer Zeit ein „starkes Netzwerk“ aufgebaut, wie Bürgermeister Christoph Böck (SPD) in seiner Neujahrsrede betonte. Sogar aus anderen Orten suchen Menschen bei den Problemlösern im Rathaus Hilfe.

Neue Unternehmen siedeln sich in den Gewerbeparks Businesscampus und Koryfeum an

Die Krisenjahre hatten auch Folgen für die Finanzen: Bei der Gewerbesteuer schätzt die Kämmerin vorsichtig mit Einnahmen von 40 Millionen Euro. Vor der Pandemie waren es über 50 Millionen. Sparsamkeit ist weiterhin geboten. Positiv: Neue Unternehmen siedeln sich in den Gewerbeparks Businesscampus und Koryfeum an. „Sie werden den Wirtschaftsstandort zu alter Stärke führen und vielleicht sogar darüber hinaus“, sagt Stadtsprecher Thomas Stockerl.

IT-Unternehmen Bechtle bezieht 4200 Quadratmeter

Die ersten Mieter im Koryfeum kommen am 1. April: Das IT-Unternehmen Bechtle bezieht 4200 Quadratmeter. Auch ein Gastronomieangebot soll ab dem 1. April zur Verfügung stehen. Clever Fit eröffnet zum 1. September ein modernes Fitness-Center auf 1200 Quadratmetern.

70 Jahre Lohhofer Volksfest

Der Wunsch nach unbeschwerten Festen dürfte 2023 gleich mehrmals erfüllt werden. Bunt und ausgelassen wird zweifelsohne der Gaudiwurm beim Faschingstreiben. Und kräftig eingeheizt wird garantiert auch beim nächsten Volksfest: Die Planungen für das Jubiläum „70 Jahre Lohhofer Volksfest“ laufen auf Hochtouren.

Bonus.Markt zieht in Container unter der Le Crès-Brücke

Ab Februar sorgen Daniel Eiglmeier und sein Team im „La Solana“ im Bürgerhaus für Gemütlichkeit. Ende März müssen sich die Kunden des Bonus-Markts neu orientieren: Rock Capital schließt die Geschäftsräume im IAZ. Die Stadt stellt unter der Le Crès-Brücke 14 Container auf, um den Supermarkt im Zentrum zu sichern. Denn in der neuen Stadtmitte braucht Unterschleißheim noch einen langen Atem. 2023 will die Stadt ins Bebauungsplanverfahren einsteigen und das Baurecht regeln. Fertig wird das neue Stadtzentrum wohl erst in zehn Jahren.

DV Immobiliengruppe startet 2023 die Ausführungsplanung für das Gartenquartier

Gut läuft die Kooperation bei zwei anderen großen Bauprojekten: Die DV Immobiliengruppe startet 2023 die Ausführungsplanung für das Gartenquartier, ein städtebaulich spannendes Wohnprojekt neben dem Businesscampus. Zwei Flächen entwickelt die Stadt selbst: Sie baut eine Kita und rund 60 Wohnungen, wovon 30 für generationsübergreifendes Wohnen vorgesehen sind. DV Immobilien kooperiert bei der Planung eng mit der Stadt, das laufe „absolut konstruktiv und positiv“, sagt Geschäftsführer Stephan Hof: „Insgesamt steigt die Vorfreude auf das Gartenquartier, je mehr man in die Detailplanung einsteigt.“ 2024 starten die Bauarbeiten.

neue Wohnangebote geben und Betreuungsmöglichkeiten für Senioren in Lohhof-Süd

In Lohhof Süd arbeitet die Stadt mit der MGC-Projektgruppe zusammen. Schon 2025 soll es neue Wohnangebote geben und Betreuungsmöglichkeiten für Senioren. Auch eine Kita und Einkaufsmöglichkeiten kommen an die Kreuzstraße. Offen ist noch, ob auch die Polizeiinspektion 48 von Oberschleißheim nach Lohhof Süd zieht. Bürgermeister Christoph Böck hält den Standort auf jeden Fall für geeignet.

Bau der Michael-Ende-Grundschule beginnt Mitte des Jahres

Der Bau der Michael-Ende-Grundschule beginnt Mitte des Jahres. Ende Februar soll der grüne Wall zum Großteil gerodet sein. Die Grünen wollen zumindest 25 Bäume retten. Fraglich ist, ob sich der Stadtrat auf neue Diskussionen einlässt – 2026 soll die Schule fertig sein. Den BRK-Neubau für 6,8 Millionen Euro können die Rettungskräfte Ende 2023 beziehen. An der Kiebitzstraße baut die Stadt ein Mehrfamilienhaus für ihre Mitarbeiter. Das Budget liegt bei 6,6 Millionen für Gebäude und Tiefgarage. Das Stadtmuseum soll 2023 eröffnet werden, und die Flachdächer der Mittelschule werden saniert.

Auf den städtischen Dächern werden Photovoltaik-Anlagen für den eigenen Stromverbrauch installiert

Bei der Beleuchtung setzt die Stadt jetzt auf LED. Auf den städtischen Dächern werden Photovoltaik-Anlagen für den eigenen Stromverbrauch installiert. Im Schwimmbad müssen die Besucher aufgrund der Energiekosten etwas mehr zahlen. Bei der Geothermie investiert die Stadt in eine Wärmepumpe und fördert den weiteren Ausbau dieser Energiequelle.

Vereinsjubiläen und 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Le Crès

Auf Höhepunkte freuen sich einige Vereine: Der Foto- und Videoclub wird 50 Jahre, auch die Abteilung Leichtathletik des SV Lohhof feiert ihr 50-Jähriges, die Schützengilde wird 60 Jahre. Mit der französischen Stadt Le Crès ist Unterschleißheim seit 50 Jahren verbunden, das wird im Juni gefeiert. Aktuell läuft auch eine französische Filmwoche im Capitol-Kino.