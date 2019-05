Großeinsatz in Unterschleißheim: Auto fährt in Lidl 

In Unterschleißheim ist ein Auto durch die Scheibe des Discounters Lidl gefahren. Die Hintergründe sind noch unklar.

Unterschleißheim - In Unterschleißheim ist ein Auto durch die Scheibe in den Lidl in der Landshuter Straße gefahren. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Einsatzinformation: Gegen 12:15 Uhr ist in #München #Lohhof ein Pkw durch die Schaufensterfront in einen #Supermarkt gefahren. Nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand handelt es sich dabei um einen Verkehrsunfall mit derzeit einer verletzten Person. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) May 7, 2019

Laut ersten Informationen der Polizei gab es bei dem Unfall keine Schwerverletzten, sondern lediglich leicht verletzte Personen. Die Feuerwehr Unterschleißheim ist mit 10 Kräften vor Ort. Laut Kommandant Markus Brandstetter sind zwei Personen verletzt.

Der Lidl ist derzeit gesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.