Auto kippt auf der B13 um

Bei einem Unfall auf der B13 ist ein 19-jähriger Münchner mit seinem Wagen umgekippt und in die Böschung geschleudert worden.

Unterschleißheim - Der Unfall passierte am Mittwoch, 13. Mai, um 15.30 Uhr in Unterschleißheim an der Kreuzung B13 und Münchner Ring. Ein 70-Jähriger aus dem Landkreis Freising fuhr die B 13 in südlicher Richtung. Auf Höhe des Münchner Rings wollte er bei „Grünlicht“ wenden, meldet die Polizei. Dabei übersah er einen 19-Jährigen Münchner, der auf der B13 in nördliche Richtung fuhr.

Wagen gerät auf die Leitplanke und kippt um

Der 19-Jährige konnte einen Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver nach rechts zwar verhindern, geriet dabei jedoch auf die Leitplanke. Sein Fahrzeug kippte um und kam auf dem Dach in der angrenzenden Böschung zum liegen. Verletzt wurde der junge Mann nicht.

B13 für Bergungsarbeiten gesperrt

Für die Bergung des Wagens musste die B13 kurzzeitig gesperrt werden. Zu nennenswerten Beeinträchtigungen des Verkehrs kam es nicht.