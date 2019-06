Autofahrer beschädigt Verteilerkasten: Internet fällt aus

Ein 21-Jähriger fährt in der Nacht gegen einen Verteilerkasten und legt das Internet lahm.

Weil sie kein Internet hatten, haben sich einige Anwohner der Robert-Schumann-Straße in Lohhof am Montag in der Früh bei der Polizei gemeldet und nach der Ursache gefragt. Diese lag bei einem beschädigten Verteilerkasten. Mit seinem Fiat Punto war ein Puchheimer (21) am Sonntag gegen 3 Uhr gegen den Kasten gefahren. Warum, ist noch unklar, doch die Polizei geht davon aus, dass der Unfall aus Unachtsamkeit geschah. In einem Wohnblock war nach dem Unfall das Internet ausgefallen, ein Notdienst war laut Polizei im Einsatz, um das Internet wieder zum Laufen zu bringen.