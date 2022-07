Autofahrer erfasst drei Fußgänger - und flüchtet

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Autofahrer, der im Unterschleißheimer Ortsteil Lohhof beim Rückwärtsfahren drei Personen erfasst und verletzt hat. Der Mann flüchtete einfach.

Unterschleißheim - Wie die Polizei mitteilt, rangierte ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwoch gegen 15.50 Uhr mit seinem silbernen Pkw rückwärts aus einer Parklücke am Rathausplatz/Ecke Robert-Schumann-Straße. Zur selben Zeit gingen eine 9-Jährige, ein 20-Jähriger und eine 25-Jährige zu Fuß hinter dem Auto vorbei.

So kam es zum Zusammenstoß des Pkw mit den drei Fußgängern, die allesamt in München wohnen. Alle drei wurden leicht verletzt. Das Mädchen wurde zur genaueren Abklärung der Verletzung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Autofahrer setzte nach Beendigung seines Rangiervorgangs die Fahrt fort, ohne anzuhalten, geschweige denn sich um die Verletzten zu kümmern. Der geflüchtete Pkw-Fahrer ist etwa. 65 Jahre alt und männlich. Näheres zu ihm ist nicht bekannt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und hat nun einen Zeugenaufruf gestartet: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum Fahrer des unfallflüchtigen Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel. (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.