Balkone brennen ab - Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Zwei Balkone sind in Unterschleißheim abgebrannt. Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer auf den Dachstuhl übergriff. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Unterschleißheim - Einen Brand auf einem Balkon hat die Feuerwehr am Mittwoch in Unterschleißheim löschen müssen. Wie das Polizeipräsidium München mitteilt, brach das Feuer gegen 12.35 Uhr aus. Als die Feuerwehr am Einsatzort in der St.-Korbinian-Straße ankam, standen bereits zwei Balkone in Flammen. Das Feuer drohte sogar, so informiert die Feuerwehr Unterschleißheim, auf den Dachstuhl überzuspringen. Zudem stand eine Propangasflasche auf dem Balkon, die aufgrund der Hitze selbstständig kontrolliert abgeblasen hat. Erkennbar war dies laut Feuerwehr am zischenden Geräusch und einer deutlich sichtbaren Stichflamme.

Die Einsatzkräfte hatten das Feuer dann auch schnell unter Kontrolle. „Der Brand beschränkte sich glücklicherweise nur auf die beiden Balkone“, schreibt die Feuerwehr. Ein Übergreifen auf den Dachstuhl oder die Wohnungen habe man durch das schnelle Eingreifen verhindern können. Die Feuerwehr kontrollierte anschließend die Wohnungen und entrauchte diese. Abschließend wurde zur Sicherstellung, dass sich der Brand nicht in den Dachstuhl ausgebreitet hat, über die Drehleiter ein Teil des Dachs geöffnet und mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

50.000 Euro Sachschaden

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei brach das Feuer im ersten Obergeschoss auf einem Balkon aus und beschädigte weitere Gebäudeteile. Mindestens zwei Balkone sind laut Polizei ausgebrannt, ebenfalls wurde die Fassade beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Die Bewohner blieben unverletzt. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich, so teilt die Polizei mit, Hinweise auf eine mögliche fahrlässige Brandstiftung. Die Ermittlungen zur Brandursache führt das Kommissariat 13 (Branddelikte).

Im Einsatz befanden sich 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Unterschleißheim und Riedmoos, darunter drei Trupps unter Atemschutz.