„Ich bin in Schwierigkeiten“ - Tobias (19) aus Unterschleißheim nach ominöser Nachricht verschwunden

Auf dem Weg zur Arbeit ist Tobias Faehse aus Unterschleißheim verschwunden. Seit Tagen bangen Freunde und Verwandte um ihn. Doch die Polizei darf nicht fahnden.

Unterschleißheim – Seit vergangenen Dienstagmorgen wird Tobias Faehse (19) aus Unterschleißheim vermisst. Seine Freundin Sarah Brandner (19) erzählt: „Er hat sich noch nie so verhalten, wir sind alle komplett ratlos.“ Mittlerweile hat die Schülerin auf Facebook eine Vermisstenanzeige veröffentlicht. Denn die Polizei kann nicht nach Tobias fahnden, weil er erwachsen ist. Die Polizei darf nach einer erwachsenen Person, die im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte ist, erst fahnden, wenn sie vermutet, dass die Person in Gefahr ist. Denn es steht grundsätzlich jedem Erwachsenen zu, seinen Aufenthaltsort frei zu wählen, ohne andere Personen darüber zu informieren.

Am Abend vor seinem Verschwinden büffelte das junge Paar noch für Tobias’ Prüfungen in der Berufsschule, er macht eine Ausbildung zum Spediteur in Unterschleißheim. „Wir haben uns kurz gestritten, aber dann wieder vertragen“, erinnert sich Sarah Brandner: „Am nächsten Morgen sind wir zusammen aufgewacht, alles war total normal.“ Sie machte sich auf den Weg in die Schule, er wollte wie jeden Tag in die Spedition – aber da kam er nie an. „Er fehlt seit Dienstag unentschuldigt in der Arbeit“, sagt sie: „Gegen 8.15 Uhr hat er einem Freund noch eine Nachricht geschrieben, in der stand: Ich bin in Schwierigkeiten. Eine Stunde später hat er geschrieben, dass er es doch nicht ist.“ Seitdem ist Tobias Faehses Handy aus.

Erst hatte die Freundin noch vermutet, dass sein Akku leer ist: „Aber als er dann nicht mehr nach Hause gekommen ist, hab ich mir Sorgen gemacht.“ Seit einem Jahr sind die beiden zusammen, seit einem halben Jahr wohnt er bei ihr. Am Dienstagabend suchte sie ganz Ober- und Unterschleißheim mit dem Auto und zu Fuß ab, denn in Oberschleißheim ist Tobias Fahse aufgewachsen: „Ich war in jedem Restaurant, an jedem Platz, wo wir jemals waren. Und seine Freunde sind dahin, wo sie sich immer getroffen haben.“

Sarah Brandner hat den Freundeskreis des Paares alarmiert: „Alle seine Freunde haben bei allen Freunden durchgerufen, und so haben es die Eltern untereinander gemacht.“ Aber beunruhigt stellt sie fest: „Von ihm fehlt jede Spur.“ Für sie bleibt Tobias’ Verschwinden ein Rätsel: „Er hat mich nie im Stich gelassen. Wenn er sich von seinen Freunden zurückgezogen hat, dann ist er zu mir gekommen.“ Auch seine Eltern machen sich „extreme Sorgen“, sagt sie: „Eigentlich hat er ihnen immer Bescheid gesagt, wohin er geht.“

Tobias aus Unterschleißheim: Seine Reisetasche gibt Rätsel auf

Brandner kann nur spekulieren, wo sich ihr Freund seit vier Tagen aufhält: „Ich bezweifle mittlerweile, dass er irgendwo draußen ist“, und sie vermutet: „Er könnte auch irgendwo in München sein oder zuhause bei einem Freund von der Berufsschule.“ Außerdem hat sie daheim festgestellt, dass eine Reisetasche fehlt: „Da passen aber höchstens Klamotten für ein Wochenende rein“, sagt sie: „Aber er hatte ja jeden Tag einen Rucksack in der Arbeit dabei – vielleicht hat er nur durchgewechselt.“

Auch Anziehsachen fehlen im Kleiderschrank, die der 1,80-Meter große, schlanke Tobias womöglich trägt: „Er hat wahrscheinlich einen weißen Hoodie an mit Aufdruck hinten, eine graue Jeans oder eine Jogginghose. Seine Winterjacke ist grau mit Pelz an der Kapuze.“

Bisher fahndet die Polizei Oberschleißheim nicht nach Tobias Faehse. „Als Erwachsener hat er die Freiheit zu tun, was er möchte“, sagt Sprecher Florian Hirschauer. Es bestehe derzeit keine Gefahr für Tobias’ Leib und Leben, denn: „Die Mutter hat verneint, dass er in klinischer oder psychologischer Behandlung ist.“