Bekenntnis zum Optimismus: Bürgermeister schwört Stadt auf Zusammenhalt ein

Von: Laura May

Teilen

Geehrt. (v.l.) Bernd Riech, Barbara Rannabauer, Ulrich Hufnagl und Ludger Heck wurden von Bürgermeister Christoph Böck (SPD) vor dem gut gefülltem Bürgerhaus für ihre Verdienste ausgezeichnet. © Gerald Förtsch

Beim Neujahrsempfang hat Bürgermeister Christoph Böck die Stadtgemeinschaft auf Zusammenhalt eingeschwört - und eine Bürger geehrt, die genau dafür sorgen.

Unterschleißheim – Laut Psychologen haben nur Depressive eine realistische Wahrnehmung, sagte Bürgermeister Böck (SPD) zu Beginn seiner Neujahrsrede. Es ginge jedoch nicht um Realismus, sondern darum „die Lage zu bewältigen“ – und Unterschleißheim ist „eine Stadt der Optimisten“, die Herausforderungen wie Klima, Energie und Ukrainekonflikt gemeinsam begegnet.

Böck freute sich, nach drei Jahren Pause wieder vor rund 500 Menschen zu stehen und mit der Stadt als Gesamtheit ins neue Jahr zu starten. Für den proklamierten Zusammenhalt in der Stadt stehen auch vier von ihm geehrte Ehrenamtliche an diesem Abend: Barbara Rannabauer erhielt für ihren Einsatz bei der Nachbarschaftshilfe die Silbermedaille. Über zwei Jahrzehnte engagierte sie sich etwa beim Projekt „Essen auf Rädern“ oder als Vorsitzende des Vereins. Vor allem zum Wandel der Nachbarschaftshilfe von „einem einst sozial ausgerichteten Verein zu einem heute erfolgreichen mittelständischen Sozialunternehmen“ habe sie erheblich beigetragen, betonte Böck. Rannabauer selbst war sichtlich erstaunt und sprachlos, als sie auf die Bühne gebeten wurde und konnte gerade noch ein „Ich fühle mich sehr geehrt“ ins Mikrofon hauchen.

Das Bürgerhaus war gut gefüllt. © Gerald Förtsch

Bernd Riech wurde für 41 ehrenamtliche Tätigkeit bei der Nachbarschaft der Siebenbürger Sachsen Lohhof sowie sein jahrzehntelanges Engagement in der Evangelischen Kirchengemeinde Unterschleißheim-Haimhausen mit der Silbermünze ausgezeichnet. Ludger Heck wurde für seinen ebenfalls bereits mehr als vier Jahrzehnte andauernden Einsatz in der Pfarrgemeinde St. Ullrich mit der Silbermedaille geehrt. „Egal ob in der Jugendarbeit, im Pfarrgemeinderat oder beim Pfarrbrief, überall hast du dich mit deiner ruhigen Art eingebracht“, sagte Böck.

Die höchste Auszeichnung, eine Ehrenmedaille in Gold, erhielt an diesem Abend Ullrich Hufnagel. Über 40 Jahre schon organisiert er den Christkindlmarkt der Pfarrei St. Korbinian und sorgt damit maßgeblich für Zusammenhalt und soziales Engagement in Unterschleißheim, da die Erträge des Marktes sozialen Einrichtungen im Ort zugute kommen. Außerdem hat er mit seiner Frau unzählige bemalte Figuren für die Krippe in St. Korbinian erschaffen, die übers Jahr die biblischen Motive wechselt und somit das Kirchenjahr strukturiert.

Engagement und Herz zeigt in Unterschleißheim der ukrainische Frauenchor unter Leitung von Daria Khramtsova. © Gerald Förtsch

Auch abseits der Ehrungen war der Unterschleißheimer Neujahrsempfang eine Hommage an die Stadtgemeinschaft: Die aus der Ukraine geflüchtete Daria Khramtsova brachte mit ihrem Frauenchor revolutionäre Gänsehautklänge in den Saal. Im Foyer des Bürgerhauses wurden Spenden für „Unterschleißheim hilft“ gesammelt. Und zum Thema Zusammenhalt passte auch das Bewirtungskonzept des Abends: Anstatt des üppigen Buffets gab es eine Auswahl von drei Suppen des neuen Wirts im Bürgerhaus, Daniel Eiglmeier. Mit dem eingesparten Budget verdoppelt Unterschleißheim die eingenommenen Spenden. „Falls Sie schon immer die Stadtkasse ruinieren wollten – heute hätten Sie die Gelegenheit dazu“, scherzte Böck, bevor er die Gäste zu Suppen, Getränken und Beisammensein im Foyer entließ.

Weitere Nachrichten aus Unterschleißheim und dem Landkreis München finden Sie hier.