Besonderes Geschenk an Unterschleißheim

Ein großes Geschenk hat Kunstmäzen Manfred Graf seiner Heimatstadt Unterschleißheim gemacht: 32 Bilder. Darunter ein besonderes Juwel.

Unterschleißheim – 32 Bilder hat der Kunstmäzen und Unternehmer Manfred Graf seiner Heimatstadt Unterschleißheim überlassen. Die Ölgemälde, Aquarelle, Kupferstiche und Radierungen sind Höhepunkte der Ausstellung im Stadtmuseum. Ein Bild gefällt Daniela Benker ganz besonders. Nicht nur, weil es so gut gelungen ist, wie die Kulturchefin und Leiterin des Forums Unterschleißheim betont. Benker schätzt auch den kulturhistorischen Wert von Josef Mühlbecks „Blick von den Reiten nach München“: Von Unterschleißheim, wo gegen Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr als ein paar Bauernhäuser standen, wandert das Auge über eine weite und offene Landschaft in Richtung München. „Da, am Horizont, die Frauentürme“, ruft Benker. „Können Sie sich so einen Blick heute noch vorstellen?“

Begeisterung riesig

Ihr ist die Begeisterung über die Schenkung Grafs anzumerken. „In der Qualität, aber auch von den Inhalten her sind die Gemälde für uns einmalig.“ Die Bilder stellen laut Benker den Höhepunkt der Sammlung des Stadtmuseums dar, zu deren Umfang Manfred Graf schon in der Vergangenheit beigetragen hatte.

Die auf einen Versicherungswert von 18 000 Euro geschätzten Gemälde hat er der Stadt nun in seinem „Wohnzimmer“, dem Edison-Park, an Bürgermeister Christoph Böck (SPD) übergeben. Sobald das Stadtmuseum für die historischen Bilder entsprechend ausgestattet ist, zieht die Sammlung zum Rathausplatz um.

+ "Blick von der Reiten nach München" heißt das besondere Bild von Josef Mühlbeck. © Repro: Förtsch

Inmitten des Ausstellungsraums im Edison-Park nimmt Graf leise Abschied von seinen 32 Gemälden. Der gebürtige Unterschleißheimer betrachtet sich selbst als Sammler. „Mein Lieblingsfach in der Schule war Heimatkunde“, sagt er. Jäger und Sammler also, das passt. Und Sammeln, sagt Graf, hat immer auch etwas mit Bevorraten zu tun. So also ist der Unternehmer und Kunstliebhaber zu seiner umfassenden Sammlung gekommen, die er der Stadt Unterschleißheim nach und nach als Schenkung überlässt.

Kindheitserinnerungen

Durch die Bilder bleiben Kindheitserinnerungen wach. Ein Pferdemarkt in Dachau, Schafe im Moos, Pferde bei der Feldarbeit in der Nähe von Riedmoos, eine Kirche in Mallertshofen. Abgesehen von dem einen oder anderen Porträt zeigen die Gemälde Motive aus dem Münchner Norden im ausgehenden 19. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Namhafte Künstler von Max Bergmann über Karl Kaltenmoser bis zu Otto Hupp sind der Münchner Schule zugehörig, der Dachauer Künstler- und der Haimhauser Malerkolonie.

In seinen 32 Gemälden sieht Graf, der sich sichtlich freute, bei dem Termin im Edison-Park vielen alten Freunden, Schulkameraden und Weggefährten zu begegnen, die Geschichte seiner Geburtsstadt der vergangenen 150 Jahre dokumentiert. Die Entwicklung von einem Weiler mit 300 Bewohnern zur Stadt mit rund 30 000 Menschen.