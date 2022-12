Beliebtes Cupcake-Café ohne Küche und Backstube – Betreiberin: „Habe Existenzangst“

Von: Charlotte Borst

Ist das Lachen vergangen: Jeanine Vila Iturbe betreibt das „Café Cupcake for you“. (Archivfoto) © Gerald Förtsch

Das Beliebte Cupcake-Café in Unterschleißheim steht schon bald ohne Küche und Backstube da. Die Betreiberin ist entsetzt und sagt: „Ich habe Existenzangst“.

Unterschleißheim – Die Stadt hat ab 1. Januar einen neuen Wirt für die Bürgerhaus-Gaststätte. Daniel Eiglmeier pachtet das einstige „Fröhlich’s“. Die Betreiberin des „Cupcake4you“, die den Café-Trakt der Gaststätte mietet, soll jedoch die Küche räumen.

Daniel Eiglmeier hat bisher mit Fatih Colak die Parkgaststätte am Hans-Bayer-Stadion geführt, die Fatih Colak weiterhin als alleiniger Pächter betreibt. Dass die Stadt für ihre Immobilie im Stadtzentrum mit Eiglmeier einen neuen Wirt im Bürgerhaus hat, ist eine gute Nachricht. Die Gaststätte stand seit 2019 leer. Damit wäre die dreijährige Hängepartie beendet.

„Damit wird mir die Existenzgrundlage entzogen“

Allerdings sind nicht alle Probleme gelöst: Für die Pächterin des Café „Cupcake4you“ bedeutet der Einzug des neuen Pächters eine Katastrophe. Ihre beiden angestellten Konditoren dürfen seit 1. Dezember dort nicht mehr produzieren. „Damit wird mir die Existenzgrundlage entzogen“, sagt Jeanine Vila Iturbe, deren Pachtvertrag für den Café-Trakt bis 2025 läuft.

Die 34-Jährige hat 2014 ihr Start-up gegründet. Als die früheren Bürgerhaus-Wirte, Markus Fröhlich und Sandra Wagner, den Café-Betrieb im „Fröhlich’s“ nicht mehr selbst stemmen konnten, gaben sie ihn an Jeanine Vila Iturbe ab, die die Küche des Restaurants mit nutzte. Sie schloss mit der Stadt einen Pachtvertrag für den Café-Trakt und war seither als Mitnutzerin der Restaurant-Küche geduldet.

Neuer Pächter ab Januar 2023

Die Idee der Firmengründerin, Cupcakes, Törtchen, Kuchen und Schokolade mit viel Liebe zum Detail herzustellen und auch Frühstück anzubieten, kommt am Rathausplatz gut an. Als die Wirte des „Fröchlich’s“ im Sommer 2019 aufgaben, blieb das „Cupcake4you“ am Standort. Die Unternehmerin und ihr Team überstanden mit einem Lieferservice die Pandemie und wurden zum wichtigen Gastronomiebetrieb in der ausgedünnten Stadtmitte.

Weil die Stadt das Café zunächst halten wollte, schloss sie im März 2021 mit Jeanine Vila Iturbe einen zweiten Pachtvertrag für eine Backstube. Im ehemaigen Büroraum des Restaurants sollten dafür Wasser- und Starkstromanschlüsse gelegt werden. Doch die Kostenvoranschläge, die die Stadtverwaltung von angefragten Handwerkern erhielt, waren doppelt so hoch wie erwartet. Die städtischen Gremien verwarfen den Plan. Bürgermeister Christoph Böck wollte den Pachtvertrag für die Backstube auflösen. Jeanine Vila Iturbe willigt nicht ein.

Müssen die Küche räumen: Die beiden Konditoren haben bisher die Restaurant-Küche mitgenutzt. © Privat

Christoph Böck stellt dazu fest: „Wir haben Frau Vila Iturbe in den letzten zwei Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass sie sich nach einer neuen Produktionsstätte umschauen muss, weil eine dauerhafte Möglichkeit in unseren Räumlichkeiten nicht gegeben ist.“ Die Nutzung der Küche sei „immer nur geduldet“ gewesen, „solange unsere Gaststätte am Rathausplatz keinen Pächter hat.“ Der starte nun aber ab Januar 2023.

Eine neue Backstube werde aufgrund der Haushaltssituation der Stadt „derzeit nicht weiter verfolgt“. Inzwischen wurden die Anwälte eingeschaltet: „Hier erfolgt von beiden Seiten derzeit eine rechtliche Prüfung“, erklärt Böck.

„Das Café ist somit nicht mehr rentabel“

Auch eine gemeinsame Küchennutzung von Restaurant und Café wünsche die Stadt nicht mehr, sagt die Café-Chefin. Die Situation ist vertrackt: „Der für die neue Backstube geschlossene Pachtvertrag wird von der Stadt einfach nicht erfüllt und eine Alternative bekommen wir auch nicht.“ Sie und ihre Angestellten sitzen auf heißen Kohlen: „Wir können ohne Backstube ab sofort nicht mehr produzieren, das Café ist somit dann nicht mehr rentabel.“

Die 34-Jährige ist dieses Jahr Mutter von Zwillingen geworden: „Ich bin auf das Geschäft angewiesen. Mein Mann hat den Part der Elternzeit übernommen, damit ich das Café offenhalten kann.“ Sie telefoniere viel: „Ich versuche, eine andere Küche zu finden. Aber das ist schwierig.“ Notfalls müsste sie die Cupcake-Produktion in ihre Dependance in Giesing verlegen, wo sie ein glutenfreies Café betreibt. Das wäre allerdings für ihre Konditoren, die aus dem Landkreis Freising kommen, ein sehr weiter Weg – und das Giesinger Café wäre nicht mehr frei vom Klebereiweiß Gluten. „Unser ganzes Kartenhaus, das wir uns in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, stürzt gerade ein.“ Ihre ganze Hoffnung richtet sich jetzt darauf, eine Lösung mit der Stadt zu finden oder eine alternative Backstube in der Nähe angeboten zu bekommen.

