Biber nagen Bäume an - weil Unbekannte den Biss-Schutz verschieben

Klasse für schwierige Schüler an der Mittelschule Taufkirchen - Gemeinderat: „Asoziale Rotzlöffel“

Immer mehr Schüler an der Mittelschule Taufkirchen ecken im Klassenverbund an. Ein Gemeinderat der Freien Wähler allerdings eckte mit seiner Aussage im Gemeinderat an.