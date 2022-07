„E-Bikes steigern die Attraktivität“: Stadt finanziert weiteres Leihsystem jetzt doch mit

Von: Charlotte Borst

Für den Weg von der S-Bahn nach Hause könnten Unterschleißheimer künftig die E-Bikes nutzen. © DPA

Beinahe wäre in Unterschleißheim das gemeinsame E-Bike-Leihsystem der Nordallianz durchgefallen. Jetzt hat die Stadt doch noch ihr Ja gegeben.

Unterschleißheim – Beinahe wäre in Unterschleißheim das gemeinsame E-Bike-Leihsystem der Nordallianz durchgefallen. Während aus sechs Mitgliedskommunen schon ein „Ja“ vorlag, erwies sich die Stadt als Wackelkandidat.



Im Mai hatte der Umweltausschuss das gemeinsame Radkonzept ausgebremst. Mit einem Patt von 5:5 Stimmen lehnten ÖDP, CSU und Freie Bürger das Sharing-System für E-Bikes ab. Doch dabei blieb es nicht. SPD und Grüne beantragten mit einem Viertel der Stimmen eine Nachprüfung im Stadtrat.



In der jüngsten Stadtratssitzung fand dann das Nordallianz-Projekt „Klimaschutz durch Radverkehr“ tatsächlich mit 17:12 eine Mehrheit, auch weil sich Bernhard Schweißguth (CSU) und Heidi Kurz (FB) den Befürwortern von SPD, Grünen und FDP anschlossen.



Täglich 100.000 Pendler

Die acht Kommunen der Nordallianz wollen durch das interkommunale Projekt eine verbesserte Beschilderung der Radwege erreichen, Radwege ausbauen, Reparaturstationen errichten und ein Sharing-System für E-Bikes realisieren.



Täglich sind 100 000 Pendler in der Nordallianz unterwegs, 60 Prozent mit dem Auto. „Wir wollen Anreize für Pendler schaffen, vom Auto auf das Rad umzusteigen“, erklärte Anna-Laura Liebenstund, die Geschäftsführerin der Nordallianz, in der Sitzung des Stadtrats. Die Nordallianz hat sich erfolgreich für eine Förderung beworben. Sie bekommt einen Zuschuss von 75 Prozent und hat eine Zusage für knapp 800 000 Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima erhalten. Als „Leuchtturmprojekt“ werden pro Jahr zehn Projekte ausgewählt, die harten Kriterien wurden von der Nordallianz alle erfüllt. Auch MVV, Landratsamt und das Mobilitätsreferat der Stadt München begrüßen das Projekt als wegweisend und innovativ. Von der Investition von 1,06 Millionen Euro, bleiben dank der Förderung nur 263 782 Euro bei den acht Kommunen. Auf Unterschleißheim entfallen 40 877 Euro.



Welches Unternehmen zum Zuge kommt, ist noch unklar

Die anschließende Diskussion drehte sich um das Leihsystem für die E-Bikes. 300 Elektroräder sollen in der gesamten Nordallianz verteilt werden. 28 Unternehmen wollen das Projekt als Ergänzung zum MVG-Radsystem unterstützen und bieten Abstellplätze an.



Eine Insellösung werde das Leihsystem nicht, betonte Liebenstund: „Während die jetzigen MVG-Räder nicht über den MVV buchbar sind, sollen die Pedelecs in die App des MVV eingebunden werden.“ Sie ist überzeugt: „E-Bikes steigern die Attraktivität des Radverkehrs.“ Auch weil man nicht schwitzend am Ziel ankomme. Welches Unternehmen zum Zuge kommt, wird eine Ausschreibung entscheiden: Tier, MVG, Deutsche Bahn, Call a Bike könnten sich zum Beispiel als Betreiber bewerben.



„Die Pedelecs sollen den ÖPNV ergänzen.“

Brigitte Weinzierl (CSU) war nicht überzeugt: „Die kurzen Entfernungen zur S-Bahn kann man auch mit einem normalen Rad fahren.“ Bei den E-Bikes müssten die Akkus immer wieder getauscht werden. „Dafür sind Fahrzeuge unterwegs.“ Das sollte die Stadt nicht mit öffentlichem Geld finanzieren: „Wer E-Bike fahren will, kann sich selbst eins kaufen“, sagte Weinzierl. „Dann können Sie auch die U-Bahn und die S-Bahn abschaffen, das sind auch öffentlich geförderte Systeme für die Bürger“, hielt SPD-Stadtrat Thomas Breitenstein dagegen: „Die Pedelecs sollen den ÖPNV ergänzen.“



Für die AfD argumentierte Peter Kremer: „Das Geld soll besser in den Radwege-Ausbau fließen.“ Martin Reichart (FB) warnte, man untergrabe das MVG-Radsystem.



„Wie sollen Verkehrswende und Klimaschutz gelingen, wenn wir schon bei einem dermaßen geförderten Projekt auf der Bremse stehen?“, fragte Birte Bode (SPD) in die Runde. Man sollte an die Jüngeren denken, forderte Jürgen Radtke (Grüne), gerade für sie sei Flexibilität im Nahverkehr wichtig. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) appellierte an die Solidarität in der Nordallianz: „Sechs Kommunen haben sich sämtlich hinter das Projekt gestellt.“ Auch an das Selbstverständnis als „Innovative Community Unterschleißheim“ erinnerte er: „Wir sind immer stolz gewesen, eine innovative Kommune zu sein.“

