Bis zu drei Etagen auf der Turnhalle: Unterschleißheim schafft Platz für Musiker

Die Turnhalle der Michael-Ende-Schule in Unterschleißheim könnte so hoch werden wie das Schulgebäude. Denn obendrauf sollen Wohnungen - und Musiksäle.

Unterschleißheim – Eins, zwei oder drei? An den Neubauplänen für die Michael-Ende-Grundschule wird noch kräftig gefeilt. Im Fokus des Stadtrats steht die Turnhalle: Auf sie werden wohl noch bis zu drei Etagen für Musiker und Sänger aufgesetzt.

So eröffnet sich der Stadtrat einstimmig eine neue Option an der Raiffeisenstraße. Er will die Musikschule in den Neubau integrieren und auch der Blaskapelle und den Chören der Musikgesellschaft Übungsräume anbieten. Dafür könnte auch eine Unterkellerung sinnvoll sein.

Bauarbeiten sollen 2021 starten

Die Bauarbeiten auf dem Schulgelände sollen 2021 starten, damit der fünfzügige Betrieb im Schuljahr 2021/ 2022 aufgenommen werden kann. Die Verwaltung wird nun mit Musikschule und Musikgesellschaft das Raumprogramm ermitteln und mit der Schule abstimmen. So will man klären, ob anderthalb, zwei oder drei Stockwerke für die Musik-Gruppen nötig sind.

Kosten würden um fast zehn Millionen Euro steigen

SPD, Grüne, Freie Bürger und ÖDP hatten zuvor im Bauausschuss entschieden, dass zwei Etagen für die Musikschule und die Blaskapelle entstehen. Inklusive der Kellerräume würden dafür die Kosten von 35,5 Millionen auf 43,7 Millionen Euro steigen. Die CSU hatte dagegen am ursprünglichen Plan festgehalten: Sechs Wohnungen mit bis zu 50 Quadratmetern sollten für Erzieher, Pfleger und städtische Angestellte über der Turnhalle auf einer Etage entstehen.

Das Projekt: Ein Schulhaus, auf dessen Dach man wohnen kann.

Diese Idee war auch im Architektenentwurf umgesetzt worden. Um die Raumnot der Musiker und Sänger zu entschärfen, hatte die CSU ein eigenes „Haus für Musik, Kunst und Kultur“ vorgeschlagen. Die SPD beantragte ihrerseits, die benötigten Musikräume nachträglich in den Schulbau zu integrieren. Das sei dort stimmiger als eine Wohnbebauung, sagte Bürgermeister Christoph Böck (SPD). Grüne, FDP, ÖDP und FB folgten diesem Argument: Sie sehen mehr Synergieeffekte zwischen Grundschule und Musik-Einrichtungen.

CSU: Raum ausnutzen

Der Richtungsstreit um „Wohnen oder Musizieren“ wiederholte sich im Stadtrat. Theodor Pregler (CSU) beantragte sogar eine zweite Wohnetage auf der Turnhalle: Man sollte gleich zwölf statt sechs Appartements bauen: „Hier besteht die Möglichkeit, in nächster Zeit Wohnungen zu realisieren.“ Das lehnte die Stadtratsmehrheit mit 11:18 Stimmen ab.

Daraufhin forcierte die CSU eine größere Musik-Lösung. Pregler beantragte statt zwei Etagen gleich drei Stockwerke für die Musiker und Sänger: „Wir würden sonst eine Chance verpassen.“ Der Turnhallenbau wäre mit drei zusätzlichen Stockwerken so hoch wie das Schulgebäude, das sei verträglich.

Gibt es in der Schule nicht schon freie Räume?

Etwas verwundert kommentierte Annegret Harms (SPD): „Mir erschließt sich nicht, dass wir eine dritte Etage für Musikschule, Chöre und Kapelle brauchen.“ Sie forderte ein Nutzungskonzept: „Wir hören immer wieder, dass nachmittags Räume in den Schulen leer stehen.“ Auch in Klassenzimmern und in der Aula könnte Musikunterricht stattfinden. Stefan Krimmer (CSU) sieht dagegen den Raumbedarf für drei Stockwerke „relativ klar“. Lissy Meyer (Grüne), die selbst in der Musikgesellschaft Abteilungsleiterin für den Sängerkreis ist, erklärte: „Wir freuen uns, wenn wir bald eine Bleibe finden, weil wir wirklich in beengten Verhältnissen agieren.“ Jolanta Wrobel (ÖDP) betonte: „Die Schule ist super für Kultur geeignet.“ Am Rathausplatz würden ja dank der SoBoN auch Wohnungen entstehen.

Musikvereine freuen sich über mehr Platz

Für die Architektin vom Nürnberger Büro BBS-Architekten sind auch drei Stockwerke denkbar. Die Statik müsste nur neu berechnet werden, sagte sie. Allerdings bestehe auch ein gewisser Zeitdruck.