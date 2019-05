Brand in Arbeiterwohnheim - 45 Menschen rechtzeitig draußen

Fast 50 Einsatzkräfte waren am Dienstag in Unterschleißheim im Einsatz. (Symbolbild)

Auslöser: brennendes Öl

Ein Küchenbrand in einem Arbeiterwohnheim in Unterschleißheim hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. 45 Personen im Gebäude brachten sich rechtzeitig in Sicherheit.