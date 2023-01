Bürgerhaus hat wieder einen Wirt: Erste Eindrücke aus dem „La Solana“ - Lösung für beliebtes Cupcake-Café

Von: Charlotte Borst

Die Neuen vom „La Solana“: (v.l.) Oliver Eiglmeier, Michael Scheiber, Daniel Eiglmeier und Chefkoch Filippo Orlando. © Dieter Michalek

Nach drei Jahren Leerstand hat das Bürgerhaus in Unterschleißheim wieder einen Wirt. Daniel Eiglmeier und sein Team eröffnen Anfang Februar das „La Solana“. Auf für das Cupcake-Café gibt es eine Lösung

Unterschleißheim – Drei Jahre war die Gaststätte im Unterschleißheimer Bürgerhaus geschlossen. Jetzt herrscht wieder reges Kommen und Gehen. Daniel Eiglmeier eröffnet mit seinem Team am 3. Februar das Restaurant „La Solana“. Die ersten Testläufe haben die vier Herren hinter sich: den Neujahrsempfang der Stadt und die Inthronisation der Faschingsprinzenpaare (wir berichteten).

Es geht geschäftig zu im Lokal am Rathausplatz: Modern und doch gediegen wirkt der Gastraum. Lieferanten bringen Kartons, Weinregale werden eingeräumt, ein Vertreter von Coca-Cola will noch etwas klären, und am Handy melden sich Bewerber für Küche oder Service. Mitten im Gewimmel agiert Daniel Eiglmeier. Voll Vorfreude erklärt er, was geplant ist und wie das Restaurant zu seinem Namen kam: „La Solana“ – der Sonnenplatz.

„Spanisch und irgendwie gemütlich“

„Wir saßen vor dem Besichtigungstermin länger auf einer Bank auf dem Rathausplatz, da haben wir gemerkt, dass die Terrasse die ganze Zeit sonnenbeschienen war.“ Plötzlich war der Name da: „La Solana, ist spanisch und klingt irgendwie gemütlich.“

Der 38-Jährige hat bisher mit Fatih Colak die Sportgaststätte am Stadion geführt. Er ist in Unterschleißheim aufgewachsen und lebt mit Freundin und Tochter in der Stadt. „Und hier will ich auch bleiben“, fügt er hinzu.

Das „La Solana“ ist das Projekt eines ganzen Teams: Dazu gehören Bruder Oliver Eiglmeier, Betriebsleiter, Barkeeper und Sommelier Michael Scheiber, Chefkoch Filippo Orlando und ein stiller Teilhaber, der anonym bleiben will. Gemeinsam wollen sie die gute Stube der Stadt wieder in Schwung bringen.

Traditionelle Rezepte mit modernem Hauch

„Wir bieten mediterrane Speisen an.“ Leichte Küche und viel Abwechslung ist ihr Konzept. „Wir wollen traditionelle Rezepte auf unsere eigene Art modern gestalten.“ Auch im Bereich vegetarischer und veganer Gerichte soll es eine gute Auswahl geben. „Wir arbeiten mit einer festen Speisekarte. Darüber hinaus soll es wechselnd aktuelle Wochenkarte geben.“ Die Gäste dürfen sich auf selbst gemachte Pasta, selbst gebackene Panini und Focaccia freuen. In den vergangenen Wochen haben die neuen Betreiber Rezepte getestet und probiert. „Wir legen großes Augenmerk auf die Bar und wollen die Vinothek wiederbeleben.“ Auch ein Frühstücksbuffet soll es an den Wochenenden geben.

Daniel Eiglmeier sieht seine Zukunft in der Stadtmitte optimistisch. Der Rathausplatz habe viel Potenzial. „Der Standort ist extrem unterschätzt. Klar ist hier wenig los, das liegt aber auch daran, dass nichts geboten wird.“ Das soll sich ändern.

Viele Hilfsangebote

Auch für das Café „Cupcake4You“ geht es unter dem Bürgerhausdach weiter. Jeanine Vila Iturbe, der Betreiberin des beliebten Cafés, steht mit dem Einzug der neuen Pächter die gemeinsame Küche nicht mehr zur Verfügung (wir berichteten). Sie hat in den vergangenen Wochen viele Hilfsangebote erhalten. Auch das Stadtcafé Garching hat sich bei ihr gemeldet. „Es hat uns angeboten, dass wir bei ihnen backen können.“ Seit dieser Woche hat sie ihre Backstube an den Bürgerplatz 9 nach Garching verlagert. Von dort beliefert sie ihr Café in Unterschleißheim von täglich. Auch in der Kuchenvitrine vom Stadtcafé Garching gibt es dann ihre beliebten Kuchen, Törtchen, Macarons & Co.

