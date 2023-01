Capitol-Kino doppelt ausgezeichnet

Gratulation: Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck (l.) mit Antoniya Stefanova und Stefan Stefanov vom örtlichen Capitol-Kino. © Stadt

Stefan Stefanov, der Betreiber des Capitol-Kinos in Unterschleißheim, hat 2022 zwei begehrte Preise erhalten für ein „besonders gutes Kinoprogramm“.

Unterschleißheim - Dahinter steckt die Kunst, ein Programm zwischen Arthouse und Blockbuster zu erschaffen und somit ein breit gefächertes Publikum zu erreichen. Auch das städtische Kinoprogramm biete eine breite Vielfalt für Schulen, Senioren und nimmt immer wieder Bezug zu aktuellen gesellschaftlichen Themen, lobt die Stadt in einer Pressemitteilung. Bürgermeister Christoph Böck gratuliert Stefanov und dessen Ehefrau Antoniya nun persönlich zu den Auszeichnungen.

Weitere Auszeichnungen für Qualität und guten Film-Mix

Zum einen wurde Stefanov für das Capitol-Kino im November 2022 der Bayerische Filmförderpreis des FilmFernsehFonds Bayerns verliehen. Der Preis geht an Kinos, die 2022 ein „qualitativ herausragendes Filmprogramm“ vorgeführt haben. Für Stefanov ist das nicht die erste Prämie. Er ist zum 13. Mal stolzer Preisträger.

Zum anderen erhält das Capitol-Kino seit 2014 den Deutschen Filmpreis von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien für ein „besonders gutes Jahresprogramm“. Für die Auszeichnung bewerben sich etwa 800 Kinos in einem aufwendigen Bewerbungsverfahren. Ein Kriterium ist der Mix der Filme.

Zum Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Le Crès kommt der deutsch-französische Film ins Kino

Positiv bewertet wurde der hohe Anteil deutscher und europäischer Filme, der etwa 70 Prozent des Filmprogramms umfasst, berichtet die Stadt Unterschleißheim in einer Pressemitteilung und lobt: „Das inhabergeführte Kino hat für viele Besucher aus Unterschleißheim und Umgebung einen ganz besonderen Charme. Alle begeisterten Cineasten dürfen sich in den nächsten Wochen wieder auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.“ Derzeit ist die Neuverfilmung des bekannten „Räuber Hotzenplotz“ zu sehen. Ende Januar widmet sich das Capitol-Kino dem deutsch-französischen Film. Auftakt dazu ist der deutsch-französische Tag am 22. Januar – „ein schöner Start ins Jubiläumsjahr der 50-jährigen Städtepartnerschaft mit Le Crès in Frankreich“, so das Rathaus. mm

