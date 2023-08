In einem Jahr ins neue Klassenzimmer: Montessorischule soll schon 2024 bezugsfertig sein

Von: Charlotte Borst

Spatenstich in den Sommerferien: (v.l.) Christoph Böck, Djan Walsh, die Vorsitzenden des Fördervereins Cinderella Weiß und Charlotte Hirth, die Schulleiterinnen Katrin Jarosch und Antonella Kisselat sowie Richard Gress (Goldbeck). © DIETER MICHALEK

Schnell und günstig: Ein Jahr nach dem Spatenstich soll die neue Montessorischule am Münchner Ring in Unterschleißheim fertig sein.

Unterschleißheim – Die kleine private Montessorischule hat offenbar den Bogen raus: Sie hat sich zum Ziel gesetzt, dass ihr Neubau schnell gehen und ohne horrende Summen möglich sein soll. Binnen eines Jahres werden am Münchner Ring 12 in Unterschleißheim vorgefertigte Betonteile aufgestapelt. Und schon im September 2024 soll der Neubau der Clara-Grunwald-Schule für 6,5 Millionen Euro stehen.

Mitten in den Sommerferien haben gestern die Bauarbeiten mit dem symbolischen Spatenstich begonnen. In den nächsten Monaten wächst neben Gymnasium und Realschule der zweigeschossiger Flachbau für etwas mehr als 200 Schüler. Der Förderverein Montessori Unterschleißheim e.V. hat die Firma Goldbeck. als Generalunternehmer beauftragt. Sie ist für die Kostenkontrolle und Sicherstellung des Einzugstermine verantwortlich und wird flankiert von einem Projektsteuerer.

Bautempo „bemerkenswert“

Für die Schulleitung geht ein Traum in Erfüllung. Endlich ist die Zeit in Containern, die für eine Dauerbeschulung nicht geeignet sind, absehbar. Sehr erfreut über die Entwicklung ist auch Bürgermeister Christoph Böck (SPD): „Die Montessorischule ist ein Herzstück unserer Schullandschaft“, sagte er und drückte in seinem Grußwort Bewunderung aus: „Dass die Montessorischule in einem Jahr Einweihung feiert, ist bemerkenswert.“

Scherzend fügte er hinzu: „Nicht, dass der Anspruch an uns gestellt werden sollte.“ Die Stadt dürfe keinen Direktauftrag vergeben und plane anders, „wie man an unserer Michael-Ende-Schule sieht.“ Deren Neubau wurde jahrelang diskutiert, umgeplant, verschoben, soll aber demnächst starten.

So soll die Schule in einem Jahr aussehen. die Visualisierung zeigt den Flachbau für gut 200 Schüler. © Schule

Doch auch wenn die Bauzeit der Montessorischule mit einem Jahr rekordverdächtig kurz ist, geht auch ihr eine etwa 15-jährige Planungszeit voraus. „Wir sind sehr stolz und überwältigt, hier zu stehen und zu sehen, dass das Projekt Realität wird“, sagte Djan Walsh, Mitglied des Aufsichtsrats der Schule. Einen „Riesendank“ spricht der Vater, dessen Kinder die Montessorischule schon durchlaufen haben, der Stadt aus.

Sie unterstützt die private, staatlich genehmigte Grund- und Mittelschule seit sie 2002 von einer Elterninitiative in einer ehemaligen Schreinerei an der Siedlerstraße mit einer Klasse und einem Klassenzimmer gegründet wurde.

Schon zwei Jahre später zog die schnell wachsende Grundschule zur Miete in die ehemalige landwirtschaftliche Halle an der Ganghofer Straße. 2012 reicht auch dort der Platz nicht mehr. Die ersten Container werden aufgestellt, denn künftig werden Schüler bis zur zehnten Klasse unterrichtet.

140 Schüler und eine große Nachfrage

Inzwischen hat die Schule 140 Schüler, und die Nachfrage ist weit größer. „Wir haben sehr viele Anmeldungen. Leider müssen wir – auch unterm Jahr – oftmals Eltern absagen, weil die Plätze nicht reichen“, sagt Cindy Weiß, die Vorsitzende des Fördervereins, dessen Ziel es ist, möglichst vielen Kindern Zugang zu ermöglichen.

„Ohne die Unterstützung der Stadt hätten wir den Schritt zum Neubau nicht gewagt“, betont Weiß. Die Stadt trat dem Förderverein als Träger ein Grundstück in Erbpacht für 60 Jahre ab und übernahm eine Bürgschaft, für den Fall, dass die Baukosten wider Erwarten steigen sollten. „Eine Kostenexplosion wäre ein Albtraum“, sagt Cindy Weiß. Der Förderverein finanziert den 6,5 Millionen-Bau durch Rücklagen, Förderzuschüsse und Kredite.

Der Boden ist bereitet: Am Münchner Ring können die Betonteile nach und nach angeliefert werden. © Dieter Michalek

Der Neubau gliedert sich in Klassenräume, Gruppen- und Büroräume. „Die Turnhalle mussten wir uns verkneifen“, sagt Cindy Weiß und betont: „Spenden sind aber jederzeit willkommen, damit wir sie bald nachziehen können.“

In einem Jahr, so kündigt Bürgermeister Böck an, versammelt sich die Festgemeinde erneut an Ort und Stelle. „Dann werden wir die neuen Räume besichtigen.“

