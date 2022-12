COG-Theatertruppe erzählt vom Schicksal zweier Gehörloser

Die Geschichte muss erzählt werden. So etwas darf niemals wieder passieren. Lehrer Michael Blum über das Schicksal des jungen NS-Opfers. © COG-Theater

Nahezu gehörlos geboren, ging Felix den steinigen Weg vom Carl-Orff-Gymnasium Unterschleißheim an die Universität bis zum Doktortitel der Neuesten Geschichte. Jetzt wird sein Leben im Theaterstück erzählt.

Oberschleißheim/Unterschleißheim - „Trotz vieler Widerwärtigkeiten sehe ich meine Geschichte als Erfolgsgeschichte“, sagt Felix. „Da ich immer wieder das Glück hatte, auf Menschen zu stoßen, die mir eine Chance gaben und für alles offen waren.“Eigentlich heißt Felix anders, aber seinen richtigen Namen will der heute 36-Jährige nicht öffentlich nennen.

Schicksal zweier Gehörgeschädigter

Jetzt wird Felix’ Leben in einem Theaterstück erzählt. Schüler und Ehemalige des Carl-Orff-Gymnasiums tanzen und spielen mit Mitarbeitern der Augustinum Werkstätte Oberschleißheim das Stück „Lebensgeschichte zweier junger Gehörgeschädigter“ im Jugendzentrum Gleis 1.

Neben Felix gibt es einen zweiten Protagonisten. Im Zuge seiner Arbeit als Archivar stieß Felix auf die Lebensgeschichte des schwerhörigen Helmut aus Lustheim (Oberschleißheim), der 1941 von den Nazis ermordet wurde. Im bayerischen Staatsarchiv fand Felix Briefe zwischen den Kliniken und den Eltern des Jungen. Helmut litt an einer schweren Gehörkrankheit und war in der Heilanstalt Eglfing-Haar und phasenweise in Schönbrunn untergebracht. Aufgrund seiner unheilbaren Erbkrankheit brachten die Nazis ihn um. Helmuts Biografie spiegelt das Leben vieler NS-Euthanasieopfer wider.

Zwei Leben verschmelzen auf der Bühne

Felix erzählte seinem ehemaligen Lehrer Michael Blum vom Schicksal des jungen NS-Opfers. Daraufhin stellten sich die beiden die Frage, ob man vergleichen darf, was man nicht vergleichen kann. Sie wagten den Versuch. Der Theaterlehrer schrieb mit der Abiturientin Rosalie Eilenstein das gleichnamige Werk über die „Lebensgeschichte zweier junger Gehörgeschädigter“, die sich nun auf der Bühne treffen durften. „Im Theaterstück verschmelzen die Leben von Felix und Helmut zu einer Biografie“, erklärt Blum. Das Schauspiel basiert auf autobiografischen Texten von Felix und recherchierten Quellen über Helmut. In vielen Stunden befragten Eilenstein und Blum Felix über sein Leben.

Tanz und Bewegung illustrieren die Worte

Der Text steht bereits seit dem vorigen Schuljahr. Die Monologe, eingesprochen von Dominic Winter und Kira Eilenstein, erzählen die Geschichte aus der Ich-Perspektive der beiden Protagonisten. Eine Woche vor der Aufführung trafen sich alle in der Jugendbegegnungsstätte. Das Theaterstück ist ein Gemeinschaftsprojekt. Zwei Schüler und sechs Ehemalige gestalteten selbstständig die Tanz- und Bewegungschoreografie. Nach zwei Tagen kamen sieben Mitarbeiter des Augustinum dazu. Zusammen probte die Theatergruppe das Gesamtwerk ein. Der Text läuft im Hintergrund. Tina Cetojevic singt, Florian Beh spielt am Klavier. Die restliche Gruppe bewegt sich, um das Erzählte zu verbildlichen. Tanz und Bewegung illustrieren die Worte, die aus der Ich-Perspektive eingespielt werden. „Felix hatte mit der Bürokratie zu kämpfen, bis er endlich einen Studienhelfer für die Uni bekam“, erklärt Blum. „Im Stück spielen die Tänzer Beamte mit Koffern, die in einen Wirbelwind aus Dokumenten geraten.“

Ob der Theatergruppe der Versuch gelingt, zwei so unterschiedliche Leben miteinander zu verschmelzen, wird sich bei der Premiere zeigen. Blum kennt neben Felix weitere Menschen, die in der heutigen Zeit aufgrund ihrer Behinderung Schlimmes erlebt haben. Mit diesem Stück will er wachrütteln, nicht wegzusehen. Eine Botschaft ist Blum wichtig. „Helmuts Geschichte muss erzählt werden. So etwas darf niemals wieder passieren.“

Felix lebt und arbeitet heute in Hannover

Das Stück wird Blum als inklusiven Beitrag beim Geschichtswettbewerb „andersartig gedenken on stage“ einreichen. Bereits zweimal hat die Theatergruppe daran teilgenommen und den zweiten und dritten Platz gewonnen. Der Wettbewerb beschäftigt sich mit der Inszenierung der Biografien von Opfern der NS-Euthanasie. Für die leitende Stiftung hat Blum bereits einen Leitfaden für inklusive Theaterstücke geschrieben.

Felix lebt heute in Hannover und arbeitet am Landesarchiv. Zu den Proben konnte er nicht kommen, vielleicht aber zur Aufführung. Blum beschreibt seinen ehemaligen Schüler als kämpferischen und zielstrebigen Menschen mit einer gesunden Prise Humor und Gelassenheit. Einrichtungen, in denen Menschen mit Behinderung gefördert werden, seien sinnvoll. „Aber wir müssen unbedingt daran arbeiten, dass sich die Menschen begegnen und nicht voneinander abgeschottete Lebenswelten entstehen.“ Mit seiner Theatergruppe versucht er genau das.

Morgen im Gleis 1: Aufführung

Das Theaterstück „Lebensgeschichte zweier junger Gehörgeschädigter“ findet am Donnerstag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr im Jugendzentrum Gleis 1 statt. Es liegen Textbücher zum Mitlesen aus. Der Eintritt ist kostenlos.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.