Der Feiermarathon naht: Alle Infos zum 69. Lohhofer Volksfest

Von: Andreas Sachse

Wie viele Schläge braucht er? Bürgermeister Böck wollte das Anzapfen noch mal üben nach der langen Pause. (Archivbild) © Dieter Michalek

Auf dem Lohhofer Volksfest erwarten die Besucher viele Neuerungen. Alle Infos gibt‘s hier.

Unterschleißheim – Das 69. Lohhofer Volksfest bringt viele Neuerungen mit sich: neuer Wirt, neues Bier und neue Brauerei. Die lähmende Zeit der Pandemie scheint vorüber. Den Veranstaltern zumindest ist es wichtig, diesbezüglich ein Zeichen zu setzen. Wie in der Vergangenheit, steht das Volksfest erneut über Pfingsten auf dem Programm, los geht’s am 3. Juni.

Neu an Bord ist die Familie Fontenot mit Wirtin Angelika an der Spitze. Fontenots entschieden sich für Augustiner als Festbier. Die Maß soll 8,80 Euro kosten. Bürgermeister Christoph Böck (SPD), der im Zusammenhang mit dem neuen Festbier noch eine durchaus diffizile Aufgabe zu bewältigen hat, soll von einem „fairen Preis“ gesprochen haben. Womöglich hatte er als abschreckendes Beispiel die Bierpreise vom Münchner Oktoberfest vor Augen. Unmittelbar nach dem Einzug des heuer abgespeckten Festzugs mit Wirtsleuten, Brauerei-Abgesandten, Stadtrat und Fahnenabordnungen der Vereine am Samstag, 4. Juni, schlägt dann die Stunde des Bürgermeisters. Der Tradition verpflichtet, obliegt es Böck, das 50 Liter-Bierfass zu knacken. In der Vergangenheit war der Bürgermeister dieser Bedeutungs-schwangeren Aufgabe mit einer gewissen Leichtigkeit Herr geworden. Mittlerweile allerdings fehlt es ihm an Übung. Böck deutete an, sich mit ein paar Trainingseinheiten in Form bringen zu wollen. Was dabei herauskam, ist nicht bekannt.

Vier Senioren-Mittagstische wegen großer Nachfrage

Der 3. Juni jedenfalls und damit der Beginn des Volksfests naht unaufhörlich. Nach Lage der Dinge steht einem fröhlichem Volksfest nichts im Wege. Mit ihrem Sohn, Enrico Pfleghar, ist Wirtin Fontenot seit 30 Jahren auf der Wiesn tätig. Im Augustinerzelt unterhielt sie den Radi- und Brotzeitstand. Trotz abgespeckten Umzug, bleibt das Programm, doch weitgehend erhalten. Auch heuer wird es einen Kinder- und einen Familientag geben; am 7. Juni und am 12. Juni. Preise sind ermäßigt.

Wegen der großen Nachfrage wird der Seniorennachmittag zwischen dem 7. und 10. Juni auf vier Senioren-Mittagstische verteilt. 41 Schausteller werden auf dem Volksfest erwartet. In Sachen Biergarten dürfen Gäste sogar wählen: Es gibt einen historischen Bereich mit Blasmusik und Schmankerln sowie zwei weitere Biergärten mit Bühne und Live-Acts. Als Highlight gilt das Feuerwerk am Donnerstag, 9. Juni. Mit dramatischen Klängen untermalt, steht das Spektakel für das Ende einer Körper wie Seele belastenden Zeit.

