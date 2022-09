Der Grenzstreit von Riedmoos: Bagger wirft Hütte um - jetzt äußert sich der Bauherr

Von: Charlotte Borst

Kollateralschäden: Bei der Bereinigung der Grundstücksgrenze fiel die Holzhütte der Schneids um. © PRIVAT

Ein Grenzstreit im Unterschleißheimer Ortsteil Riedmoos ist derart eskaliert, dass ein Bagger eine Hütte auf dem Nachbargrundstück umgeworfen hat. Wir haben uns mit den beiden Parteien unterhalten.

Unterschleißheim – Ein Bagger reißt am Freitag, 12. August, ein Stück Zaun der Familie Schneid ein. Eine Gartenhütte, ein Toilettenhäuschen und Betonpfosten fallen um. Es ist 12.15 Uhr, als der Baggerfahrer mit der Grenzbereinigung im Auftrag von Martin Reichart und Christian Mederl beginnt. Beide stehen mit ihrer Anwältin auf ihrer Zufahrt nebenan und schauen zu.

Ein Streit um Grenzverläufe in der Unterschleißheimer Splittersiedlung Riedmoos wird rigoros ausgetragen. Mittendrin die beiden Unterschleißheimer, Stadtrat Reichart (FB) und Installateurmeister Mederl.

„Das war wie im Wilden Westen“, sagt der Riedmooser Uli Schneid (65), dem die Hütten gehören. Seine Frau Edith ist froh, dass sich ihr Sohn nicht in der Hütte aufgehalten habe, der dort Mittelalter-Requisiten für ein Hobby lagere: „Ich war fassungslos, habe Angst bekommen und zu zittern angefangen.“ Sie ruft die Polizei. Die Beamten nehmen die Personalien auf und fahren wieder, denn die Anwältin der neuen Nachbarn versichert, es gehe alles mit rechten Dingen zu.

Zufahrtentlang des Zauns

Das Grundstück der Familie Schneid zieht sich von der Einfahrt am Zwerchwiesenweg 23 als 275 Meter langer Streifen bis zum Schwebelbach. Entlang des Zauns verläuft die Zufahrt, die die Grundstücke von Christian Mederl und Martin Reichart erschließt. Vor drei Jahren erwarb Mederl das hintere Grundstück am Zwerchwiesenweg 21a als Freizeitgrundstück. Einen Teil verkaufte er später an Reichart, gemeinsam gehört ihnen die Zufahrt.

Mederl beantragt im Herbst 2019 eine Änderung des Bebauungsplans. Das Verfahren durchläuft die Gremien. Im Februar 2021 erhalten Mederl und Reichart Baurecht für drei Parzellen, eine Zufahrt und einen Wendehammer.

Während Mederls Bauraum noch frei ist, hat Architekt Martin Reichart schon sein Einfamilienhaus gebaut, das er selbst nutzen will. Dass die Grenzverläufe nicht mit den Angaben in den Flurnummern übereinstimmten, die allerdings Grundlage für das Baurecht sind, habe er erst im Juli 2021 bemerkt. „Da war ich schon Eigentümer und ließ das Grundstück logischerweise für den Bauantrag vermessen.“ Der 275 Meter lange Zaun der Schneids stehe, sagt Reichart, „von vorne bis fast hinten auf unserem Grundstück, im Mittel 25 Zentimeter“.

„Es ist verrannt“

Fehlerhafte Grenzen gebe es oftmals in Riedmoos, meistens seien sie im gegenseitigen Einvernehmen zu korrigieren, meint er. Eine gütliche Einigung sei aber mit seinen Nachbarn nicht möglich gewesen. „Es ist verrannt“, sagt er, „aber wenn jemand Streit sucht, endet die Sache eben vor Gericht.“

In Riedmoos muss ein Baugrundstück mindestens 750 Quadratmeter groß sein, was Reichart und Mederl in den Flurnummern knapp nachweisen konnten. Die erforderliche Breite für eine Zufahrt beträgt 4,75 Meter, damit Feuerwehr und Müllabfuhr durchkommen. Doch tatsächlich ist die Einfahrt in den Privatweg zu schmal, weil Terrasse und Carport der Schneids in die Zufahrt ragen. „Hier sind wir noch weit von der vorgeschriebenen Breite entfernt“, sagt Reichart.

Auch mit dem Nachbarn im Zwerchwiesenweg 21a gibt es Streit: Dort wohnt Christoph Bause mit seiner Familie in einer Doppelhaushälfte. Seine Abwasser-Hebepumpe samt Steuereinrichtung ragt in die Zufahrt. „Wir kommen mit Kanal und Breitbandleitungen nicht durch. Er muss sein Pumpwerk wegbauen“, sagt Reichart. Man habe Zaungespräche geführt, Anliegen geäußert, die Rechtslage erklärt und heuer im März eine Frist gesetzt: Die Familien Schneid und Bause sollten ihre Bauten binnen vier Wochen entfernen.

Baggereinsatz war „übergriffig“

Familie Schneid beharrt auf dem Zaunverlauf und nennt den Baggereinsatz „übergriffig“. Ihr Vater habe den Zaun in den 50er Jahren im besten Wissen und Gewissen und „einvernehmlich mit der damaligen Nachbarin“ errichtet, sagt Edith Schneid. Der Zaun sei schützenswert, daher haben die Schneids über ihren Anwalt eine Schutzklage eingereicht: „Selbst wenn die Herrschaften mit dem Zaun nicht einverstanden sind, der da seit den 50er Jahren steht, haben sie nicht das Recht, etwas auf unserem Grundstück zu zerstören.“

Das sieht Martin Reichart anders: „Das Baugesetzbuch sagt: Wenn sich Gegenstände oder Eigentum anderer Leute auf meinem Grundstück befinden, darf ich damit verfahren, wie ich will. Das haben wir den Leuten geschrieben. Es gab wieder keine Antwort.“ Im Juni habe er eine amtliche Vermessung durchführen lassen, dabei seien die Grenzpunkte korrekt gesetzt worden. „Die Schneids haben sich einfach über 100 Quadratmeter unrechtmäßig angeeignet“, sagt Reichart: „Dann haben wir den gegnerischen Anwalt angeschrieben, dass wir die Grenze jetzt säubern werden.“

Parteiengehen vor Gericht

Den neuen Zaun habe er so gesetzt, dass die Fundamente nicht auf dem Grundstück der Schneids stünden. „Um da gleich vorzubeugen, dass da noch mal irgendwelche Ansprüche geäußert werden“, sagt Reichart: „Ich wüsste nicht, wie ich mich rechtmäßiger hätte verhalten können, als so wie wir es getan haben.“

Am 19. August trafen sich die Parteien am Landgericht, wo Familie Schneid nach dem Baggereinsatz eine Klage auf Schadensersatz eingereicht hatte. „Eigenartigerweise mit Datum vom 8. Juli“, sagt Reichart. Offenbar wussten die Schneids, dass die Grenze bereinigt würde. Die Richterin entschied, dass die Schneids bis 30. Oktober noch einmal Gelegenheit haben sollen, alles zurückzubauen, was über die Grenze ragt. „Solange fassen wir nichts an“, sagt Reichart.

