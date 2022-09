Die gute Seele der CSU: Trauer um Georg Bauer

NACHRUF

Von Andreas Sachse schließen

Georg Bauer (73) organisierte über Jahre den Stammtisch der CSU Unterschleißheim und kümmerte sich stets um neue Mitglieder. Nun ist er unerwartet gestorben.

Unterschleißheim – Kaum einer hat sich länger in der Kommunalpolitik engagiert, als Georg Bauer. Prestigeträchtige Mandate zu erlangen, war nicht sein Ding. Wichtiger als Ämter und Ehrenbezeugungen galt ihm die Berufung zum Stammtischbeauftragten der CSU. Eine Aufgabe, die ihn den Kontakt zu den Menschen wahren ließ. Mit 73 Jahren ist Georg Bauer nun in Unterschleißheim verstorben.

„Völlig unerwartet und beinah unbemerkt schied unser Stammtischbeauftragter, Georg Bauer, im Juli 2022 aus dem Leben“, betrauert CSU-Ortsvorsitzender Stefan Krimmer den Tod seines langjährigen Wegbegleiters. Noch Anfang Juli war er dem 73-Jährigen auf dem letzten von Bauer organisierten Stammtisch begegnet. „Wir wussten, dass er gesundheitliche Probleme hat, dass er wohl noch mal ins Krankenhaus muss.“ Immer wieder hätten ihn Beschwerden geplagt. Genaueres aber war keinem bekannt. Typisch Bauer! Krimmer: „So war der Georg eben.“ Er habe sich nichts anmerken lassen, so wie das in der Generation üblich sei. „Er hat kein Drama draus gemacht.“

„Sich selbst politisch in Stellung zu manövrieren, war ihm nicht wichtig“

So ist vielen in Unterschleißheim entgangen, dass seine Lebensgefährtin vor ihm ging. In der Pandemie waren öffentliche Beerdigungen untersagt. Bauer ist unverheiratet geblieben, Kinder hat er nicht. Er erfreute sich in Unterschleißheim aber großer Beliebtheit. Die Nachricht vom unerwarteten Tod des 73-Jährigen habe nicht nur in Reihen der Christsozialen zu enormer Bestürzung geführt. Georg Bauer ist darüber hinaus als treuer Kirchgänger bekannt.

In seiner Funktion als CSU-Stammtischbeauftragter nahm er jüngere Parteimitglieder und Neuzugänge unter seine Fittiche. 45 Jahre lang gehörte Georg Bauer der CSU in Unterschleißheim an. Bis zum Schluss war er Teil des erweiterten Vorstands. Für eine Position in Stadtrat oder Kreistag allerdings interessierte er sich herzlich wenig. Viel lieber besorgte er den Stammtisch. Kümmerte sich darum, dass die Menschen auch abseits von Parteiveranstaltungen zusammenfanden. „Sich selbst politisch in Stellung zu manövrieren, war ihm nicht wichtig“, sagt Krimmer.

„Sein Herz schlug fürs Schafkopfen“

Mit seiner Art, Neue und Altgediente der Partei an einem Tisch zu versammeln, galt Georg Bauer als Seele nicht bloß der CSU. Menschen zusammen zu bringen, lag ihm im Blut. Das alljährliche Schafkopfturnier der CSU an Heilig Dreikönig sehnte Bauer schon Monate zuvor herbei. In der Stadt lief er von einem Geschäft zum nächsten, um die Inhaber um Preise für das große Turnier zu bitten. „Sein Herz schlug fürs Schafkopfen“, sagt Krimmer. Und für die Menschen, die er am Spieltisch zu vereinen trachtete.

Generationen misst man üblicherweise in 25 bis zu 30 Jahren. Allein 45 Jahre hat Bauer der CSU angehört, ein volles Erwachsenen-Leben lang. Rückblickend würde Krimmer die Zeit als eigene Ära bezeichnen. Nun ist die Georg-Bauer-Ära abgelaufen.

Weitere Nachrichten aus Unterschleißheim und dem Landkreis München finden Sie hier.