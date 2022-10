Die Hüterin der Schatzkammer: Neue Museumsleiterin stellt sich vor

Von: Charlotte Borst

Die Hemmschwelle, ins Museum zu gehen, soll niedrig sein, daran will Veronika Leikauf, die neue Leiterin des Stadtmuseums, arbeiten. Derzeit laufen allerdings noch die Arbeiten im Museum selbst. Die Wände sind schon gestrichen, die Vitrinen, Exponate und auch die Gemälde der Sammlung Graf werden demnächst einziehen © Dieter Michalek

Noch ist das Unterschleißheimer Stadtmuseum eine Baustelle. Doch schon bald will die neue Leiterin Veronika Leikauf das historische Herz der Stadt zum offenen Haus machen.

Unterschleißheim – Veronika Leikauf, die neue Leiterin des Unterschleißheimer Stadtmuseums, ist Museums- und Kulturwissenschaftlerin und hat Erfahrung darin, Geschichte spannend zu vermitteln. Die 31-Jährige übernimmt ein Haus, das sich im Aufbau befindet, und sie hat jede Menge Ideen, wie es mit Leben gefüllt werden soll. Die Stadt hat mit ihr eine Führung gefunden, die geeignet erscheint, die Sammlung mit Leben zu füllen.

Viel Arbeit liege vor ihr, sagt die gebürtige Würzburgerin, die in München wohnt und gerade erst ihr Büro im Stadtmuseum bezogen hat. Sie zeigt auf ein dickes Buch mit dem Titel „Unterschleißheim“, das sie nun gründlich studiert. Auf einem Tischchen liegt die Chronik der Stadt, die ihr Vor-Vorgänger Wolfgang Christoph herausgegeben hat, der Gründer des einstigen Heimatmuseums, das nun den nächsten Schritt Richtung Stadtmuseum geht.

Museum ist noch eine Baustelle

Doch noch ist das Museum eine Baustelle. Die Räume im Obergeschoss sind vorbereitet, aber noch leer, edle Wandfarben in Dunkelrot, Gold und Blau vermitteln einen ersten Eindruck davon, dass hier ein besonderer Ort eingerichtet wird. Die Vitrinen, die Exponate und auch die Gemälde der Sammlung Graf werden demnächst einziehen. Leikauf ist überzeugt, dass in den Räumen im Flügel des Bürgerhauses eine kleine Schatzkammer entsteht, in der die historische Identität der Stadt erlebbar wird.

Das Konzept ihres Vorgängers Stephan Bachter begeistert sie. Es soll in den kommenden Monaten umgesetzt werden. „Das Museum wird wunderbar.“ Leikauf sieht ihre Aufgabe, ein Museum aufzubauen und neu zu positionieren, als Chance und Privileg. Sie sprüht vor Begeisterung und Leidenschaft für die Museumsarbeit, und hat jede Menge Ideen, wie das historische Herz der Stadt zum sozialen Raum und zum offenen Haus werden kann.

„Da sind auf einmal die Kinder die Experten“

Gleichzeitig freue sie sich auf die Aussicht, mit Kollegen zu arbeiten, und auf die Kinder und Jugendlichen, die sie mit Exponaten in den Kindergärten und Schulen besuchen will. Oder auf den Kunst-Kurs der Oberstufe: Warum nicht mit Farben und Zeichenblöcken in die Natur gehen und einmal genau dort malen, wo eines der Landschaftsbilder aus der Sammlung Graf entstanden ist? Denn Leikaufs Ziel ist es, verschiedene Formate für verschiedene Gruppen zu entwickeln.

Bisher war sie als Leiterin des Abensberger Stadtmuseums eine Einzelkämpferin, jetzt ist sie Teil des Teams der Unterschleißheimer Kulturabteilung. Zwei Blumentöpfe stehen auf ihrem Schreibtisch – ein Präsent ihrer Kollegen zum Einstand. Fünf Jahre hat Leikauf am Stadtmuseum in Abensberg gearbeitet und in den beiden letzten Jahren die Leitung übernommen. Hier lag der Fokus auf dem Mittelalter. Ihr museumspädagogisches Talent hat sie bereits erprobt und sich besonders gefreut, wenn nach einer Schulführung, bald darauf die Kinder ihre Eltern ins Museum führten, um ihnen zu zeigen, was sie begeistert hat. „Da sind auf einmal die Kinder die Experten“, sagt Veronika Leikauf und schmunzelt.

Eröffnung erst, wenn alles fertig ist

Auch in Unterschleißheim soll die Hemmschwelle, ins Museum zu gehen, niedrig sein, sagt Leikauf. Doch zunächst laufen noch die Bauarbeiten am neu konzipierten Stadtmuseum. Die Eröffnung, die ursprünglich für 2020 geplant und dann für 2021 vorgesehen war, hat das Rathaus nach einer Reihe von Bauverzögerungen nochmals verschoben. Für die reduzierte Sanierung der Toiletten im Erdgeschoss sucht das Bauamt noch eine Firma, anschließend wird der Eingangsbereich renoviert.

Auch die Museumsgestalter haben noch viel zu tun, sie werden die Inneneinrichtung realisieren, wofür hauptsächlich Schreinerarbeiten nötig sind. Die Eröffnung des Stadtmuseums soll erst stattfinden, wenn alles fertig ist. Dann wird Veronika Leikauf eine neue Ära einläuten.

