Neue Stadtmitte: Der Startschuss fällt einstimmig

Von: Charlotte Borst

Teilen

Sobald Rock Capital Baurecht hat, folgt hier am Rathausplatz der Abriss, bevor dichter und höher gebaut wird. © Gerald Förtsch

300 Wohnungen und ein Geschäftszentrum will Rock Capital im Unterschleißheimer Stadtzentrum verwirklichen. Einstimmig hat der Bauausschuss den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst.

Unterschleißheim - Das Wort „historisch“ wollte Bürgermeister Christoph Böck (SPD) nicht verwenden, aber „sehr bedeutend“ sei dieser Beschluss für Unterschleißheim auf jeden Fall. In den kommenden zwei Jahren schafft die Stadt Rechtssicherheit für Grundeigentümer, Investor und Anwohner. Anschließend wird das Isar-Amper-Zentrum (IAZ) abgerissen und Rock Capital investiert 250 Millionen in den Neubau.

Die urbane Umgestaltung der Stadtmitte beginnt: Mehr Wohnungen, viel Einzelhandel. so soll das Zentrum wieder aufblühen. © Grafik: Stadt Unterschleißheim/ Landschaftsplaner

Blockade aufgelöst

Die Verhandlungen mit Rock Capital dauerten zwei Jahre. Weil die Gespräche zwischenzeitlich stockten, zog der Bürgermeister die Fraktionschefs hinzu. Als jeder alle Informationen aus erster Quelle erhielt, wuchs das Verständnis für die Standpunkte, was in konstruktive Verhandlungen über Höhe und Dichte mündete und zu einer politischen Mehrheit im Stadtrat führte. Auch die Sobon-Verpflichtung ist inzwischen beim Notar beurkundet: Rock Capital baut Wohnungen für die Stadt, die diese zum Entstehungspreis kauft und günstig vermietet.



Zwei Wohntürme am Durchgang zum Rathausplatz

Die 300 Wohnungen befinden sich in Wohnhäusern mit fünf bis sechs Geschossen und in zwei 13-geschossigen Wohntürmen: Der eine entsteht auf dem Parkplatz an der Le-Crès-Brücke, der zweite am IAZ. Dieses Hochhaus war zuvor an der Berglstraße vorgesehen, wogegen sich aber viel Widerstand regte. Die beiden Hochhäuser am Bahnhof bilden nun eine Art Stadttor: In acht bis zehn Jahren wird man zwischen diesen Wohntürmen hindurch zum Rathausplatz gelangen.



Zentraler Busbahnhof unter der Le-Crès-Brücke

Auch die Verkehrsanbindung ist Teil des Bebauungsplanverfahrens. Ein Busbahnhof entsteht unter der Le-Crès-Brücke. Auch die Kreuzung Münchner Ring/ Raiffeisenstraße wird für die vielen neuen Bewohner und Kunden umgebaut. Sobald die Verkehrszahlen vorliegen, will die Stadt abermals zur Bürgerbeteiligung einladen, voraussichtlich im Mai.



Nachhaltig in Holz-Hybrid-Bauweise

Rock Capital-Chef Christian Lealahabumrung lobte die Zusammenarbeit. Er sieht dieses Projekt in seinem deutschlandweit agierenden Unternehmen „an oberer Stelle“ Er wolle nachhaltige Architektur schaffen, eventuell in Holz-Hybrid-Bauweise, auf jeden Fall mit Dachgärten, grünen Innenhöfen und kleinteiliger Einzelhandelsstruktur.



Stadträtin appelliert: Süd-Kommunen sollen auch endlich Wohnungen bauen

Die Geschossflächenzahl wird bei urbanen 2,55 liegen. Katharina Bednarek (SPD) betonte: „Ich persönlich stehe hinter der hohen Baudichte.“ Sie hob hervor: „Es war ein ausgesprochen komplizierter Prozess. Ich bin froh und dankbar, dass der Bürgermeister die Fraktionssprecher eingebunden hat und einzelne Anliegen eingeflossen sind. Wäre das nicht passiert, wären wir heute nicht so weit.“ Ihr Appell: „Die Kommunen im Landkreis Süden sollen auch endlich Wohnungen bauen.“ Brigitte Weinzierl (CSU) ist froh über die erreichte „Auflockerung der Fassaden“. Böck sagte rückblickend auf den Einigungsprozess, den auch die Pandemie verlangsamt hätte: „Es ist kein Sprint gewesen, das wissen wir alle. Es hat gedauert, aber das ist die neue Stadtmitte wert.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.