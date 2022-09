Die tropische Sonne im Glas: Café-Besitzerin mixt fruchtigen Smoothie

Von: Charlotte Borst

Der „Tropical-Sunshine“, den Jeanine Vila kreiert hat, gehört im Sommer zu den Lieblingsgetränken ihrer Gäste im „Café Cupcake for you“. © Gerald Förtsch

In unserer Serie zeigen Gastronomen und begeisterte Hobbyköche ihre liebsten Sommerrezepte. Heute mixt Jeanine Vila vom „Café Cupcake for you“ in Unterschleißheim einen tropischen Smoothie.

Unterschleißheim – „Tropical-Sunshine“ oder „White Berry“ – klingt schon beides gut. Aber so ist es nun mal im „Café Cupcake for you“. Denn auch bei der großen Auswahl an Cupcake-Kreationen fällt die Entscheidung immer schwer. In Anbetracht von 28 Grad und Sonne auf der Terrasse empfiehlt Jeanine Vila ihren „Tropical-Sunshine“, einen Smoothie aus eiskalten Früchten. „Der ist auch sehr gesund“, sagt die Café-Chefin, „ein echter Vitamin-Drink.“ Neben all den Cupcakes, Torten und selbst gemachten Schokoladen will sie ihren Gästen auch etwas richtig Gesundes anbieten.

Drei Fruchtsorten, gewürfelt und gefroren. © Gerald Förtsch

Das Café „Cupcake“ befindet sich im Bürgerhaus und teilt sich die Küche mit dem Restaurant „Fröhlichs“, das aber seit einigen Jahren leer steht. Im hinteren Bereich der großen Gastroküche arbeiten die zwei Konditoren und produzieren Cupcakes oder Schokolade, mit immer neuen Designs und Zutaten.

Für ihren Smoothie füllt Jeanine Vila 150 Gramm Obst, bestehend aus Ananas, Maracuja und Pfirsich, in den Mixer. Die Früchte wurden zuvor gewürfelt und tiefgefroren. Dann fügt sie einen Teelöffel Kokosöl hinzu, „weil der Körper über das Öl die Vitamine besser aufnehmen kann“. Sie gießt Ananas-Kokos-Saft dazu, bis sie den Inhalt des Messbehälters auf 450 Milliliter aufgefüllt hat, stellt den Mixer an, und schon nach einer halben Minute ist der Drink fertig. Serviert wird er in einem ananas-förmigen Glas mit Strohhalm. Seine schaumig-cremige Konsistenz macht ihn besonders appetitlich.

Mit Ananas-Kokos-Saft auffüllen. © Gerald Förtsch

„Backen war immer meine Leidenschaft“, sagt Vila. Die 34-Jährige, die aus Oberschleißheim stammt und vor drei Wochen Mutter von Zwillingen geworden ist, hat das Café 2014 als Start-up gegründet. „Ich suchte nach etwas, womit ich mein Café-Angebot abheben konnte und kam auf die Cupcakes, die es damals nur in den USA gab.“

Eine weitere Nische fand sie im Gespräch mit Gästen: „Es gibt hier in Unterschleißheim viele Menschen, die Gluten nicht vertragen.“ Als sie erfuhr, wie schwierig es für Menschen mit Zöliakie ist, sich weizenfrei zu ernähren, beschloss sie, „gerade ihnen ein Angebot zu machen“. Seither backt das Team glutenfreie und vegane Cupcakes und Torten, besonders die Giesinger Filiale ist für Zöliakie-Betroffene von nah und fern ein Ausflugsziel geworden.

Mit einem Löffelchen Kokosöl noch gesünder. © Gerald Förtsch

Firmenfeiern, Hochzeiten, Kindergeburtstage: Für besondere Tage verziert das Café-Team Torten oder Cupcakes mit persönlichen Grüßen. In der Corona-Zeit lieferten ihre Mitarbeiter Versandboxen mit süßem Inhalt aus. „Da bestellten zum Beispiel Töchter für ihre Mütter Cupcakes mit der Nachricht: Bleib gesund. Gerade die älteren Leute, die wochenlang allein waren, haben sich darüber riesig gefreut.“

Aber vor allem ist das Café den Bürgern treu geblieben, die im Stadtzentrum kaum noch Lokale finden, obwohl sich Unterschleißheim ja traditionell gern am Rathausplatz trifft. Für Zeitungsleser ist das Café ein Rückzugsort, für Freundeskreise ein Treffpunkt und für Gruppen aus dem SBZ oder pädagogischen Einrichtungen ein Ausflugsziel. „Dienstags und samstags ist bei uns besonders viel los“, erzählt Jeanine Vila. Aber egal wann man vorbeischaut, im „Café Cupcake for you“ lässt sich ein tropischer Smoothie trinken. Gerade im Sommer.

Das Rezept Die Zutaten: je 50 g Pfirsich, Ananas, Maracuja (gefroren), ca. 300 ml Ananas-Kokos-Saft oder Ananassaft, ein Schuss Kokos-Sirup, 1 TL Kokosöl. Die Zubereitung: Pfirsich, Ananas und Maracuja würfeln und einfrieren. Obststücke im Messbesser mit dem Saft und einem Schuss Kokos-Sirup auf 450 ml auffüllen, das Kokosöl hinzufügen und 30 Sekunden im Mixer rühren oder mit dem Zauberstab pürieren. Fertig ist der Smoothie.

