Ein Nahversorger fürs Stadtzentrum: Dieser Supermarkt zieht ins IAZ

Das Warten hat ein Ende: Im Unterschleißheimer Stadtzentrum öffnet wieder ein Nahversorger. Der Supermarkt im IAZ öffnet im Herbst. Die Stadt bezahlt sogar einen Zuschuss.

Unterschleißheim – Ab Herbst gibt es im Stadtzentrum von Unterschleißheim wieder einen Lebensmittelmarkt. Der „Bonus“-Markt gehört zu einer in Süddeutschland ansässigen Filialkette mit gemeinnützigem Hintergrund. Die Filiale soll zum 1. Oktober im IAZ am Rathausplatz ihre Pforten öffnen.

„Bonus“ übernimmt die von Edeka im vergangenen Jahr aufgegebenen Räume im Erdgeschoss des IAZ. Für etwa zwei Jahre bis zum Abbruch des Einkaufszentrums soll der Markt die Nahversorgung in der Innenstadt gewährleisten. Während der anschließenden Bauarbeiten bis zur Eröffnung des neuen Versorgungszentrums hofft das Rathaus, „Bonus“ einen alternativen Standort in der Innenstadt anbieten zu können.

IAZ in Unterschleißheim: Supermarkt hat 600 Quadratmeter

„Bonus“-Märkte sind als Filialkette des Lebensmitteleinzelhandels in Bayern und vor allem in Baden Württemberg bekannt. Auf 600 Quadratmetern bietet die Filiale ab Oktober etwa 10 000 Artikel zum Verkauf, überwiegend Lebensmittel aus dem Rewe-Sortiment. Die Vertriebsleitung kündigt zudem Biowaren und Drogerieartikel an.

Den Vertrag hat „Bonus“-Vertriebsleiter Karsten Fischer in dieser Woche mit dem IAZ-Eigentümer, der Rock Capital Group, unterzeichnet. Nach vergeblichen Verhandlungen mit namhaften Discountern, sagt Bürgermeister Christoph Böck (SPD), sei die Nahversorgung in der Innenstadt endlich wieder gesichert.

IAZ in Unterschleißheim: So viel zahlt die Stadt an Zuschüssen

Um die Filialkette mit Sitz in Stuttgart nach Unterschleißheim zu holen, waren sowohl die Stadt als auch Rock Capital zu Zugeständnissen bereit. Der IAZ-Eigentümer verzichtet auf die Miete, lässt sich lediglich die Nebenkosten erstatten. Die Kommune bezuschusst „Bonus“ mit bis zu 50 000 Euro. Es ist durchaus nicht unüblich, dass „Bonus“-Märkte von der ortsansässigen Bundesagentur für Arbeit und der jeweiligen Kommune gefördert werden. „Ohne öffentliche Mittel geht es nicht“, bestätigte Vertriebsleiter Fischer.

Dafür ebnet das Rathaus einem Nahversorger den Weg in die Stadt, der dem Image Unterschleißheims mit Sicherheit nicht abträglich ist. Die 2003 gegründete BONUS gGmbH schreibt sich auf die Fahnen, das Leben von Menschen zu verbessern, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine oder nur geringe Aussichten haben. Bürgermeister Böck jedenfalls spricht die soziale Ader an: Jungen Leuten und Arbeitslosen würde eine Chance auf einen Neustart vermittelt. Auch Unterschleißheimer Bürger, die ihren Berufsweg unterbrochen hätten und sich in Richtung Einzelhandel orientieren möchten, sollen bei „Bonus“ in den Genuss einer beruflichen Qualifizierung gelangen können.

Als zusätzliches Geschäftsziel formuliert „Bonus“ den Anspruch, der Verödung von Ortszentren entgegen zu wirken, weshalb auch in kleineren Gemeinden Filialen eröffnet würden. Der Markt in Unterschleißheim soll von einem Filialleiter und einem Stellvertreter geführt werden. Darüber hinaus plant Bonus mit fünf bis sechs vom Arbeitsamt vermittelten und geförderten Mitarbeitern. Was die neue Stadtmitte betrifft, soll der Architektenentwurf für das neue IAZ dem Rathaus bis Ende des Jahres als Grundlage des Bebauungsplanverfahrens vorliegen. Für 2022/23 rechnet Rock Capital mit der Eröffnung des neuen Versorgungszentrums.

