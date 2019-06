Drei Männer schwer verletzt

Schwerer Unfall im Morgengrauen: Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ober- und Unterschleißheim helfen am Pfingstonntag den Verletzten.

Bei Lohhof - Rettungshubschrauber im Einsatz

Drei Männer wurden am Pfingstsonntag früh morgens bei einem Unfall an der Kreuzstraße in Unterschleißheim schwer verletzt.