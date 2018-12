Ehrungen und Überlebenstipps für Unterschleißheims Stadträte

Große Harmonie herrschte bei der Festsitzung des Unterschleißheimer Stadtrates. Trotzdem wurde die Möglichkeit genutzt, ein paar Überlebenstipps auszutauschen.

Unterschleißheim - Ein Vierteljahrhundert hat Karl Rammelsberger (79) seiner Stadt mit nur einem Jahr Unterbrechung als Stadtrat gedient. Rückblickend betrachtet er das Ehrenamt als Jungbrunnen. Bei Wind und Wetter sich unters Volk zu mischen, „das hält gesund.“ Für die Kollegen steht fest, dass ein Mann, der das Amt so sportlich nimmt, die Bürgermedaille in Silber verdient.

Als Karl Rammelsberger 1992 mit 53 Jahren als Nachrücker zunächst für die FB, später für die SPD ins höchste politische Gremium Unterschleißheims einzog, hätte er sich nicht träumen lassen, den Job 25 Jahre durchzuhalten. Ein Stadtrat muss nicht nur mit Durchhaltevermögen gesegnet sein. Es braucht Idealismus, einen gesunden Geist und eine nicht minder leistungsfähige Physis. Völlig unerwartet hatte der nach wie vor erfreulich vitale 79-Jährige in der Festsitzung des Stadtrats das Mikrofon ergriffen. Gerade verlieh ihm Bürgermeister Christoph Böck (SPD) die Bürgermedaille, da fand es Rammelsberger an der Zeit, die Kollegen Stadträte in die Geheimnisse einer im fortgeschrittenerem Alter weiterhin belastbaren Physis einzuweihen. Und das geht so: Als Karl Rammelsberger ins höchste Gremium aufrückte, war Unterschleißheim noch Gemeinde und Rammelsberger Gemeinderat. Nicht all seine Ziele hat er seitdem durchsetzen können. Das Profilierungsgehabe der Parteien hätte er gern auf reine Sachpolitik reduziert und den Menschen das ausufernde „Anspruchsdenken“ ausgetrieben. Beides sei stattdessen schlimmer geworden, muss Rammelsberger nach 25 Jahren feststellen. Wie hätte ein einzelner Stadtrat auch gegen den Zeitgeist anstinken sollen? Dafür sieht er sich verpflichtet, den jüngeren im Stadtrat das Geheimnis einer langen Amtszeit zu verraten: Wer Minusgrade, Platzregen und Bullenhitze nicht scheut, keinen Termin draußen platzen lässt, der wird das Amt als „Jungbrunnen“ erleben: „Geht´s alle in den Stadtrat, da werd´s gesund und bleibt´s fit“, rät er. Nächsten Monat wird Karl Rammelsberger 80. Dann geht es erst mal zum Skifahren. „Ist doch nicht übel, oder?“

Bürgermeister Böck hatte seine Freude am Auftritt des Stadtrats. Auch er hatte für die Stadträte ein paar Ratschläge parat, die Sitzungsperiode produktiv und bei guter Gesundheit zu bestehen: „Lasst alte Konflikte ruhen, ruft Euch stattdessen ins Gedächtnis, was uns vereint“, „gönnt Euch eine Pause - durchatmen wirkt Wunder“, „schraubt Euren Perfektionismus zurück!“

Gemeinsam habe man im zurückliegenden Jahr Enttäuschungen verkraftet, Erfolge gefeiert, die Elemente besiegt. In der Hoffnung, die „lieben Stadtratskollegen“ mögen von dem Wunsch beseelt sein, „unsere geliebte Heimatstadt Jahr für Jahr zu einem besseren Ort zu machen“, verabschiedete Böck die Räte in ein „harmonisches Weihnachtsfest“.

Das sind die Positionen der langjährigen Unterschleißheimer Stadträte

10 Jahre im Stadtrat: Annegret Harms (SPD), Leiterin der COG-Ganztagsschule, Fraktionsvorsitzende, Dritte Bürgermeisterin von 2013-2014, Schwerpunktthemen: Sozial- und Familienpolitik, Bürgerbeteiligung

Brigitte Weinzierl (CSU), Präsidentin SV Lohhof, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Referentin für Umwelt- und Verkehrspolitik, weitere Themen: sozial- und Wirtschaftspolitik, Bürgerbeteiligung

Manfred Riederle (FDP), Verwaltungsjurist beim bayerischen Städtetag, Träger der Carl-Orff-Medaille, Fraktionsvorsitzender, Schwerpunktthemen: Verwaltung, Verkehrspolitik, Bürgerbeteiligung 15 Jahre: Martin Reichart (FB), Architekt, Fraktionsvorsitzender, Bau- und Liegenschaftsreferent der Fraktion, Schwerpunktthemen: Verkehrspolitik, Eingemeindung der Siedlung am Geflügelhof

25 Jahre: Karl Rammelsberger (SPD), Ingenieur im Ruhestand und Ehrenrat beim SV Lohhof, Werkreferent Stadtwerke der Fraktion, Mitglied im Aufsichtsrat der Strom- und Gasversorgung und den Zweckverbänden für Wasserförderung und Abwasser, weitere Themen: Sozialpolitik und ein Gegner der Profilierungssucht von Parteien, Inhaber der Dankurkunde kommunale Selbstverwaltung des Landkreises und Träger der Bürgermedaille der Stadt in Silber.