„Ein Leuchtturm“: BRK-Neubau nach schwieriger Planungsphase auf gutem Weg

Von: Andreas Sachse

Im Herbst 2023 könnte das BRK um Bereitschaftsleiter Christoph Breitfeld (l.) in das neue Heim einziehen. Bürgermeister Christoph Böck spricht von einem „Leuchtturm“-Projekt. © Dieter Michalek

Der Neubau des BRK in Unterschleißheim ist nach der schwierigen Planungsphase auf einem guten Weg. Im Herbst 2023 soll er bezugsfertig sein.

Unterschleißheim – Das war eine schwere Geburt am Furtweg. Beim Richtfest des neuen Verwaltungsgebäudes des BRK erinnerte Bereitschaftsleiter Christoph Breitfeld an mancherlei Erschwernisse in der Planungsphase. Doch nun ist endlich Land in Sicht. Kommenden Herbst soll das BRK-Heim bezugsfertig sein.

Nach den ersten Plänen für den Neubau und dem Bauantrag 2012 dauerte es bis Frühjahr diesen Jahres, um mit dem Spatenstich die mehr als holprige „Anschubphase“ abzuschließen. So richtig Fahrt nahm das Projekt erst mit dem Wechsel des Planungsbüros 2019 auf. Der neue Architekt, Florian Wenisch, habe zunächst „Fehlplanungen des Vorgängers und viele weitere Widrigkeiten“ bereinigen müssen, umschrieb Breitfeld zurückhaltend das Chaos, das Wenisch’s Vorgänger hinterlassen haben soll. Derweil waren die Kosten von 2 über 3,8 auf nun mehr 6,8 Millionen Euro gestiegen. Das Ende der Fahnenstange scheint damit nicht zwangsläufig erreicht. Andernfalls hätte Bürgermeister Christoph Böck (SPD) die aktuelle Kalkulation kaum mit einem „etwa“ umschrieben.

„Helfen, ohne zu fragen, wem!“

Den neuen Bau nannte Böck einen „Leuchtturm für das BRK“, zustande gekommen nach „fruchtbarem Dialog“ aller Beteiligten mit dem Rathaus. In diesem einen Satz verklausulierte er all die Schwierigkeiten. Die für eine Baumaßnahme durchaus nicht alltäglichen Probleme und die anhaltende Krise ließen Breitfeld an ein Zitat von Henry Dunant denken, dem Gründer des Roten Kreuzes: „Hunger, Kälte, Armut, Unwissenheit, Gewohnheit, Aberglaube und Vorurteile“, seien der wahre Feind, nicht die Nachbarnation, sagte der BRK-Bereitschaftsleiter. Er richtete den Blick in die Ukraine und auf den Winter. Die Zahl der Flüchtlinge steigt an, während hierzulande die Heizungen auszufallen, die Kochplatten kalt zu bleiben drohen. Breitfeld machte deutlich, auf vielerlei Szenarien vorbereitet zu sein, und fragte: „Wen von Ihnen treibt die Unwissenheit nicht um?“

Dass das neue BRK-Heim zumindest im kommenden Winter einsatzfähig sein soll, betrachtet er bei all den Hiobsbotschaften als gute Nachricht. Menschen in Notsituationen zu helfen, sei nun mal ureigenste Aufgabe eines jeden „Rot-Kreuzlers“: „Helfen, ohne zu fragen, wem!“

