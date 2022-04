„Eine Riesensauerei“: Mütter prangern Ende der Berufseinstiegs-Hilfe an Mittelschulen an

Von: Charlotte Borst

Die Hälfte im Saal, die andere im Chat auf Youtube: Moderne Bürgerbeteiligung in Unterschleißheim. © Gerald Förtsch

Das Aus für die Berufseinstiegsbegleitung an Mittelschulen beschäftigt auch Eltern in Unterschleißheim. Bei der Bürgerversammlung schlug eine Mutter vor, die Stadt könnte doch die Kosten für die Stelle tragen.

Unterschleißheim – Kurzweilig, professionell und lebendig. So verlief die Bürgerversammlung in Unterschleißheim. Bemerkenswert ist, wie sich das Interesse der Bürger verlagert. Kreisten früher viele Fragen um Verkehrsthemen, standen jetzt Energiethemen im Fokus. Für Empörung sorgte das Ende der Berufseinstiegsbegleitung: Dass der Landtag diese Hilfe gestrichen hat, nannte eine Mutter „eine Riesensauerei“.

Im Bürgerhaus hatten sich gut 50 Unterschleißheimer eingefunden. An den Bildschirmen verfolgten bis zu 56 Personen die Veranstaltung über Livestream. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) zeigte auf der Bühne Moderatorqualitäten. Frei sprechend präsentierte er zügig die wichtigsten Entwicklungen. Stefan Schraut, Leiter der Polizeiinspektion, bezeichnete die Sicherheitslage in der Stadt als gut. Coronabedingt ist die Zahl der Einsätze gestiegen, die der Straftaten und Verkehrsunfälle aber gesunken. Christoph Nadler (Grüne), der den Landrat vertrat, mahnte: „Bei Corona sind wir noch nicht über den Berg. Die Zahl der Toten liegt bei 300 Menschen am Tag. Dieses Ausmaß ist vergleichbar mit den Toten im Ukraine-Krieg.“ Die Zahlen seien erschütternd. Sein Appell: „Bester Schutz vor schweren Verläufen ist das Impfen.“

„Gerade die Mittelschüler brauchen die Hilfe.“

Dann nutzen viele Bürger die Gelegenheit zu Anfragen. Kathrin Ungar ist Mutter an der Mittelschule und im Vorstand des Elternbeirats. Sie appellierte an die Stadt, das „Erfolgsmodell“ Berufseinstiegsbegleitung an der Mittelschule zu retten, indem die Stadt anstelle des Freistaats ab Herbst eine Ganztagsstelle finanziert. „Dadurch, dass die Maßnahme sterben muss, können Jugendliche nicht mehr im Arbeitsmarkt integriert werden und sind für den Arbeitsmarkt verloren“, warnte sie. Ihn habe die Landtagsentscheidung entsetzt, sagte Böck: „Gerade die Mittelschüler brauchen die Hilfe.“ Eine weitere Mutter erklärte: „Die meisten Eltern an der Mittelschule kennen unser Bildungssystem nicht.“ Sie könnten ihren Kindern nicht helfen. „Ich glaube, da ist man davon ausgegangen, dass es keiner mitkriegt, bis es im Herbst plötzlich keine Begleitung mehr gibt.“ Sie vermute Kalkül bei der Mehrheit im Landtag: „Es ist eine Riesensauerei, was hier passiert ist“, rief sie.

Böck gab ihr Recht. Er sehe den Bedarf und versprach, das Anliegen zu unterstützen. Dennoch sei der Landtag zuständig: „Die Schulen sind Aufgabe des Freistaats.“ Es sei nicht das erste Mal, dass sich der Freistaat aus der Verantwortung stehle, sagte er und verwies auf die Digitalisierung an den Schulen. „Sie sind die Wähler, schreiben Sie den Abgeordneten.“

Präsentiert zügig die Entwicklungen in der Stadt: Bürgermeister Christoph Böck beim Referieren auf der Bühne. © Gerald Förtsch

Doch auch die weltpolitischen Themen kommen in Unterschleißheim an. Helmut Tschaffon würde sich für eine alternative Wärmeversorgung in seinem Reihenhaus an der Raiffeisenstraße gerne an die Geothermie anschließen. Die Bestandsleitung verläuft nach seiner Information 400 Meter vom Haus entfernt, die Kosten für einen Anschluss würden 700 000 Euro betragen. „Ist der Ausbau der Netzes in diesem Bereich ein Thema?“, fragte er. Eine Wärmepumpe könne er nicht einbauen, weil er die vorgeschriebenen Abstandsflächen nicht einhalten könne. „Wir bauen das Netz sukzessive aus“, antwortete Böck, „müssen aber schauen, dass es wirtschaftlich ist.“ Bisher gebe es kaum nennenswerte Geothermie-Förderung. Weitere Fragen drehten sich um Photovoltaik-Anlagen auf den städtischen Gebäude. Der Ausbau laufe, sagte Böck, alle Dächer seien geprüft, nicht alle statisch geeignet. Er verwies auch auf Privatdächer: „Die Stadt macht hier viel Werbung.“

Patrick K. fragte über den Chat nach dem Start der E-Scooter. Die Testphase soll im Mai oder Juni starten, so Böck. Klaus Bodel lobte die „exzellenten Kulturveranstaltungen“, vermisst aber ein Catering durch die Bürgerhausgaststätte. Bisher konnte die Stadt trotz Ausschreibung keinen Wirt finden, man suche weiter, sagte Böck. Stefan Harms regte ein Parkhaus auf dem Esso-Grundstück an, dann sollte man die Bezirksstraße in eine Fußgängerzone umwandeln. Diesen Vorschlag versprach Böck, in die Gremien mitzunehmen. Alois Engl fürchtet, dass mit der geplanten Buswendeschleife für Anwohner der Fußweg zum Lohhofer Bahnhof länger wird. Böck erwiderte, dass Fußgänger die Anlage überqueren könnten.

