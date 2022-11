Einkaufen unter der Brücke: Bonus-Markt zieht in Container

Von: Charlotte Borst

Einkaufen kann man in der Stadtmitte bald nur noch unter der Brücke. (Symbolfoto). © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Der Bonus-Markt im IAZ ist der einzige echte Nahversorger in der Unterschleißheimer Stadtmitte. Nun muss er umziehen - in Container unter die Straßenbrücke.

Unterschleißheim – Das Unterschleißheimer Stadtzentrum liegt seit Jahren brach. Der letzte Einkaufsmarkt muss aus dem IAZ raus und zieht in 14 Container unter die Straßenbrücke.

Zwölf Meter lang, 8,50 breit und 2,75 Meter hoch: Das sind die Maße eines Containers. Aus 14 solcher Bauelemente setzt sich das neue Gebäude für den Bonus-Markt zusammen. Das Provisorium wird auf dem Park-and-Ride-Parkplatz unter der Les-Crès-Brücke aufgestellt und für acht bis zehn Jahre der Standort für den Bonus-Markt.

Einkaufen auf 250 Quadratmetern

Ende dieses Jahres läuft der Mietvertrag zwischen dem Bonus-Markt und der Rock-Capital-Group im stillgelegten IAZ aus. Der Stadtrat hat einstimmig beschlossen, Container für den Supermarkt zu kaufen. Auch sieben Parkplätze werden als Kundenparkplätze ausgewiesen. Boxen für Einkaufswagen wird es nicht geben. Der Betreiber, der rund 1500 Euro monatlich Miete zu zahlen bereit ist, will den Markt mit rollbaren Körben ausstatten.

14 Container für eine Fläche von etwa 250 Quadratmetern sind bestellt. Bis sie geliefert und aufgestellt sind, vergehen drei bis vier Monate. Voraussichtlich wird der Bonus-Markt Ende März neu eröffnet, bis dahin bleibt er im IAZ. Diese Übergangsfrist hat Rock-Capital in Aussicht gestellt. Auch ein Mitarbeiterraum und Personal-Toiletten sind eingeplant, die eventuell auch Busfahrer nutzen dürfen, für die es an der Endhaltestelle am Bahnhof keine WC-Anlage gibt. Von den 89 Stellplätzen auf dem Park-and-Ride-Parkplatz fallen 32 für den Supermarkt weg.

„Markt ist die umsatzstärkste Filiale der Bonus-Kette“

900 000 Euro investiert die Stadt 2023 für Kauf und Aufbau der Container. „Der Unterschleißheimer Markt ist die umsatzstärkste Filiale der Bonus-Kette, daraus kann man ablesen, wie erforderlich er für den Standort ist, besonders für die ältere Bevölkerung“, sagte Bürgermeister Christoph Böck (SPD) in der Stadtratssitzung.

Wie lange es dauert, bis die beiden privaten Investoren zwischen Bahnhof und Rathaus Baurecht erhalten, ihre alten Gebäude abreißen, die neue Stadtmitte bauen und Läden, Praxen und Wohnungen bezugsfertig sind, ist ungewiss. Der Bürgermeister sprach von „acht Jahren oder einem anderen Zeitraum“. Angesichts dieser Zeitspanne sei der Kauf wirtschaftlicher als das Mieten von Containern, errechnet die Bauverwaltung. Sie hat auch für einen Postshop ein eigenes Bauwerk unter der Brücke geprüft, was der Stadtrat aber nicht weiter verfolgt. 100 Quadratmeter hätten für zehn Jahre zusätzlich rund 360 000 Euro gekostet. Eine erforderliche Brandwand wäre noch gar nicht einberechnet. Eventuell kann die Post im Stadtzentrum andernorts Flächen anmieten. Offen ist, wo die Foodsharing- und Tauschecke integriert wird.

„Es ist besser als nichts.“

Tino Schlagintweit (Grüne) regte eine Wärmedämmung an, weil die Container für den Bonus-Markt ja länger benötigt würden. Die bestellten Container hätten einen geringen Wärmeschutz, sagte Bauamtsleiter Christian Karger. Von einer stärkeren Dämmung habe man Abstand genommen, „weil wir sonst längere Lieferzeiten gehabt hätten“, man könnte sie später nachrüsten.

Stefan Krimmer (CSU) lobte „die Standorterhaltung in der Stadtmitte“: „Es ist gut, dass Leute fußläufig eine Einkaufsmöglichkeit haben, auch wenn das jetzt so lange dauert. – Es ist besser als nichts.“

