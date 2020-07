Endlich barrierefrei Bahnfahren ab Lohhof

26 Millionen Euro haben Stadt, Freistaat und Bahn in den barrierefreien Umbau des S-Bahnhofs Lohhof gesteckt. Der ist nun offiziell eröffnet worden.

Lohhof – Nach der Station Unterschleißheim ist nun auch der Lohhofer S-Bahnhof barrierefrei ausgebaut. Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer und Landrat Christoph Göbel (beide CSU) kamen gestern zur offiziellen Eröffnung.

+ Die Zugangsrampen sind auch für Menschen im Rollstuhl oder Eltern mit Kinderwagen zu erklimmen. Alternativ gibt es nun auch Aufzüge am Bahnsteig. © Gerald Förtsch Beide Bahnhöfe sind nun mit mehreren Aufzügen ausgestattet, verfügen über barrierefreie Zugangsrampen, Blindenleitsystem sowie über neueste Fahrgastinformation. Die Bahnsteige sind erhöht und an das Zugniveau angepasst. In die beiden, Tag für Tag von mehr als 16 000 Kunden genutzten, Bahnhöfe investierten der Freistaat, die Deutsche Bahn (DB) und die Stadt Unterschleißheim 26 Millionen Euro. Extrawünsche, wie überdachte Zugangsrampen, hatte sich die Stadt 14 Millionen Euro kosten lassen. „Wir haben die Kür gewählt und nicht das Pflichtprogramm“, sagte Zweiter Bürgermeister Tilo Schlagintweit.

Die Ausbaumaßnahmen sind Teil der Mobilitätskampagne im Kampf gegen den Klimawandel. „Dafür brauchen wir eine starke Schiene“, sagte der DB-Bevollmächtigte im Freistaat Bayern, Klaus Dieter Josel. Bayernweit würden heuer 1,7 Milliarden Euro in zusätzliche Kapazitäten und in Nachhaltigkeit gesteckt.

Vize-Bürgermeister hofft auf 15-Minuten-Takt

Verkehrsministerin Kerstin Schreyer sprach von „klug und sinnvoll investiertem Geld“. Nachdem schon zwei Drittel der S-Bahnhöfe im MVV-Gebiet barrierefrei ausgebaut seien, freue es sie umso mehr, einen Bahnhof an alter Wirkungsstätte barrierefrei in Betrieb zu nehmen. Kaum 500 Meter entfernt hatte Schreyer vor ihrer Zeit in der großen Politik die Tagesstätte für psychisch kranke Erwachsene in Unterschleißheim geleitet. Landrat Göbel, der dieser Tage zum dritten Mal Vater wird, unterstrich die Bedeutung eines barrierefreien Bahnhofs für Eltern mit Kinderwagen.

Zweiter Bürgermeister Schlagintweit äußerte sich zuversichtlich, dass MVV-Kunden demnächst von einem auf 15 Minuten verkürzten Takt profitieren. Außerdem sei vorgesehen, dass Unterschleißheim morgens und am Abend von Regionalzügen angefahren werde. „Das sollte noch mehr Menschen zum Nahverkehr wechseln lassen.“