Es regnet in die Turnhalle - aber nicht nur da: Stadt muss gleich drei Dächer sanieren

Von: Charlotte Borst

Teilen

Hier regnet es rein: Das Dach der Turnhalle wird saniert. Der Stadtrat will die zwei anderen Dächer aber aufgrund der angespannten Finanzlage noch nicht in Angriff nehmen. gefö Finanzlage schonen © Gerald Förtsch

Gleich drei Schuldächer müssen in Unterschleißheim saniert werden. Doch wegen der hohen Baupreise bremst der Stadtrat das Vorhaben.

Unterschleißheim – Drei undichte Flachdächer an Schulen müsste die Stadt Unterschleißheim eigentlich reparieren. An der Mittelschule, an der Turnhalle und am Bildungszentrum 1 kommt es zu Wasserschäden. Besonders häufig regnet es in die Turnhalle. Denn Notüberläufe waren bei ihrer Errichtung noch kein Standard, und auch der Ablauf über das Gefälle funktioniere nur teilweise, erklärte eine Mitarbeiterin der Bauverwaltung dem Stadtrat. Bei Starkregen steht nun das Wasser mehrere Zentimeter hoch auf der Turnhalle und auf dem westlichen Dach der Mittelschule. An der Turnhalle habe dies dazu geführt, dass die Feuerwehr auch aus statischen Gründen das Dach abgepumpt hat.

Ursprünglich war geplant, das Turnhallendach noch in diesem Jahr zu sanieren und die übrigen Maßnahmen im Frühjahr 2023 in Angriff zu nehmen. Auch Angebote wurden schon eingeholt. Eigentlich sollte im September das Gerüst aufgebaut werden und die Sanierung beginnen. Doch der Stadtrat zögerte und hat sich nun anders entschieden.

Sanierung deutlich teurer

Im städtischen Haushalt stehen zwar für beide Bauabschnitte 1,6 Millionen zur Verfügung. Aber das reicht nicht mehr. Die Baupreise sind gestiegen: Laut Berechnung des Bauamts würden 1,95 Millionen benötigt, inklusive eines Puffers von 200 000 Euro werden 2,15 Millionen Euro benötigt.

Angebote hat das Bauamt schon eingeholt, sie sind höher als erwartet, liegen aber im Budget mit Puffer. Eine Förderung zur energetischen Verbesserung von 400 000 Euro könnte die Stadt beantragen. Dafür soll eine Wärmedämmung über einem gewissen Mindeststandard ausgeführt werden, was zwar etwas teuerer als der Mindeststandard ist, aber sinnvoll, sei, auch um Heizkosten zu sparen.

„Wir sollten hier an das Geld der Steuerzahler denken.“

Doch für die ursprünglich geplante Sanierung aller Dächer in zwei Bauabschnitten fand sich keine Mehrheit mehr im Stadtrat (14:16). „Es ist unbestritten, dass das Turnhallendach saniert werden muss“, sagte Bürgermeister Christoph Böck (SPD). Der Stadtrat will die Bauarbeiten aufteilen und zunächst nur das am stärksten betroffene Turnhallendach renovieren. Dafür stimmten die Stadträte mehrheitlich mit 18:12.

Die zwei weiteren Flachdachsanierungen werden später durchgeführt, „um die Finanzlage zu schonen“, sagte Bürgermeister Böck. Stefan Krimmer (CSU) warnte davor, „am falschen Ende zu sparen“ und plädierte für die gesamte Sanierung. Bürgermeister Böck sah es anders: „Zwar sind auch Folgeschäden ein Risiko, aber wir müssen mit unseren Mitteln haushalten. Mir ist auch bewusst, dass es auf jeden Fall teurer werden wird, wenn wir zwei Dächer erst später sanieren.“ Martin Reichart (FB) teilte diese Einschätzung aber nicht. Er hält die vorgelegten Angebote für „vollkommen überteuert“ und sagte: „Wir haben momentan absurde Preise. Die Dinge werden sich normalisieren. Wir sollten hier an das Geld der Steuerzahler denken.“

Weitere Nachrichten aus Unterschleißheim und dem Landkreis München finden Sie hier.