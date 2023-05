Extra-Schlag zur Jubiläumsparty: 70. Lohhofer Volksfest eröffnet

Von: Andreas Sachse

Auf ein friedliches Volksfest! Michael Wohlschläger von der Augustiner Brauerei (l.), Bürgermeister Christoph Böck und Wirtin Angelika Fontenot stoßen an, während die jungen Gäste auf die erste Maß Freibier warten. © Dieter michalek

Das 70. Lohhofer Volksfest ist voll im Gange. Bei der Eröffnung schwächelte der Bürgermeister allerdings etwas, als es darum ging das erste Fass anzuzapfen.

Unterschleißheim – Etwas wacklig auf den Beinen wankt Herbert Huber vom „Disco Fever“ zurück auf den Festplatz. Drei, vier Runden am Stück hatte ihm die kleine Marlene (6) in dem Karussell abverlangt. „Und das soll für Kinder sein?“, stöhnt der Betreuer der Schleißheimer Schlosspfeiffer.

Samstag, kurz nach Mittag, ist auf dem Volksfest in Lohhof noch nicht allzu viel los. Die Eltern von Marlene und ihre Schwester laufen beim Umzug mit, der sich soeben am Rathaus formiert. Zum 70. Jubiläum des Volksfests geben sich 49 Vereine und Initiativen die Ehre; darunter die Schlosspfeiffer aus Oberschleißheim. Herbert Huber ist gewöhnlich mit von der Partie. Doch ausgerechnet heute hat er sich einen Dorn in den Fuß getrieben. Bis zum Eintreffen des Festzugs gibt er deshalb auf Marlene acht.

Stimmte die Menge ein: die Stadtkapelle. © Dieter Michalek

Vom Karussellfahren hat er aber erst mal genug. In „Lenas Festzelt“, wo er sich mit Marlene ein Plätzchen zum Verschnaufen sucht, bereitet sich Wirte Armin Dillmann auf den Ansturm vor. Die paar Gäste in dem neuen, 2500 Leute fassenden Zelt kann man im Moment noch an den Fingern abzählen. „Das bleibt nicht so“, sagt Dillmann und deutet auf die weißen Zettel mit der Aufschrift „Reserviert“ auf den Tischen.

Das Volksfest in Lohhof ist eines der größten in der Region. Am Eingang grüßt das Kettenkarussell, es gibt Schieß- und Losbuden, ein Spiegelkabinett und sogar eine Strandbar. Und den natürlich den Autoscooter, der früh am Nachmittag schon von kreischenden Teenies umlagert ist. Schräg gegenüber vom „Disco Fever“ bietet der „Feuerturm“ Bratwurst halbmeterweise an.

Biertransport mit zwei PS: die Augustiner-Pferde. © Dieter Michalek

Derweil hat sich Huber mit Marlene am Tisch der Schlosspfeiffer eingerichtet. Aus der Ferne hört man den Festzug nahen: Marlenes Vater an der Trommel, die Mutter bläst die Pfeife. Die ganze Familie mischt bei den Schlosspfeiffern mit. Marlenes Schwester, Maria, spielt mit neun Jahren ebenfalls Pfeife. Darauf ist Huber besonders stolz: Andere Vereine würden sich mit Nachwuchs schwerer tun. Und die kleine Marlene, die jetzt noch für ihr Leben gern „Disco Fever“ fährt, rückt wahrscheinlich als Nächste nach. „Toi, toi, toi“, sagt Huber und klopft auf Holz: „So was macht mich froh!“

Drei Schläge braucht Böck, einen mehr als 2022. © Dieter Michalek

Am Eingang zum Volksfest versinken die Rammschutz-Poller im Boden, als die Spitze des Umzugs das Festgelände erreicht. Vornweg die Stadtkapelle und Jugendblaskapelle Unterschleißheim, der Augustiner Pferdewagen und die Polit-Prominenz. Mit dem Anstich hatte Bürgermeister Christoph Böck das Fest am Vortag eingeläutet. Dass er dafür drei Schläge benötigte hat er gut weggesteckt. Den Zapfhahn mit möglichst wenig Hieben ins Fass zu treiben, hat sich über die Jahre zum interkommunalen Bürgermeister-Wettbewerb gemausert. Dass der Amtskollege aus Schleißheim in der Vorwoche bloß zwei Schläge brauchte, hatte sich bis Unterschleißheim rumgesprochen. Auch deshalb mag Böck den zweiten Hieb in einer fahrigen Bewegung daneben gesetzt haben. Doch das war gestern. Heute ist ein neuer Tag, und Böck ist mit sich im Reinen. Jetzt gilt es, sich neue Ziele zu setzen, zehn wundervolle Tage Jubiläumsfest zu genießen. Den Zwei-Schläge-Rekord hatte er schließlich schon im Vorjahr geknackt. „Der Oberschleißheimer Kollege“, sagt Böck, „darf ruhig auch mal vorne sein.“

