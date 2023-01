Fällungen rechtswidrig? Bürgermeister weist Vorwurf zurück

Michael-Ende-Schule

Von Charlotte Borst

Der Streit um die geplanten Fällungen an der Michael-Ende-Schule geht weiter. Sie seien rechtswidrig, behaupten die Grünen. Der Bürgermeister beweist das Gegenteil.

Unterschleißheim – Nach langjährigen Planungen für die Michael-Ende-Grundschule in Unterschleißheim soll in diesem Jahr der Bau für die fünfzügige Schule mit Turnhalle und Musikschule beginnen. Die Fuß- und Radwege am Münchner Ring sollen breiter werden. Bis zum 28. Februar werden Bäume auf dem Pausenhof und auf dem grünen Wall am Münchner Rings gerodet, um die Baustellenzufahrt einzurichten.

Die alte Turnhalle wird abgerissen und die neue am Münchner Ring errichtet, wo ebenfalls 40 Jahre alte Bäumen weichen müssen. Bis die Halle steht, findet der Turnunterricht in die FOS/BOS statt.

„Der Schulweg wird unsicherer“

Die Stadträte der Grünen fühlen sich von einigen Entscheidungen überrumpelt. Sie kämpfen mit einer Online-Petition, die bisher über 770 Unterschriften erhalten hat, für den Grünstreifen am Münchner Ring und wollen zumindest 25 Bäume erhalten. Dass der Haupteingang der Schule am Münchner Ring liegt, sollte noch einmal diskutiert werden, argumentierte Jürgen Radtke im Grundstücks- und Bauausschuss: Die meisten Schüler müssten anders laufen, „der Schulweg wird unsicherer.“

Bisher kämen 80 Prozent der Schüler aus dem Norden über Raiffeisenstraße und Meschendörfer Weg: Die Verbreiterung des Geh- und Radwegs am Münchner Ring sei nicht nötig, findet er: „Haben Sie für die neue Planung jemals überlegt, wie die Schüler zur Schule kommen?“ Er regte Zählungen an.

Doppelte Untersuchung

Bürgermeister Christoph Böck (SPD) widersprach klar: Die Schülerströme seien längst ermittelt, „das alles ist betrachtet worden. Wir werden es auch nicht neu betrachten.“ Die Verkehrsplanung stärke den Zugang über den Meschendörfer Weg. Die Geh- und Radwege am Münchner Ring würden auch deshalb verbreitert, um den Schulweg von der S-Bahn zu Gymnasium, Realschule und künftiger Montessori-Schule zu verbessern. Die Situierung des Schulkomplexes sei lange klar gewesen: Im Wettbewerb hätten die Architekten dies frei entscheiden können, „dann hat man sich für diesen Entwurf entschieden.“

Im Umwelt- und Verkehrsausschuss warf Zweiter Bürgermeister Tino Schlagintweit (Grüne) der Stadtverwaltung einen Tag später „rechtswidriges“ Handeln vor. Die Untersuchung der Bäume sei nicht abgeschlossen, was Voraussetzung für die Rodung sei: Der Unteren Naturschutzbehörde liege angeblich keine Artenschutzprüfung vor.

Die Verwaltung konnte diese Vorwürfe entkräften: Schon 2019 sei die Untersuchung gemacht worden. 2022 habe man sie wiederholt, weil sich in der Zwischenzeit vielleicht Tiere angesiedelt hätten. „Wir sehen kein Versäumnis, hier etwas spät oder falsch beauftragt zu haben“, sagte Martin Bengler von der Verwaltung. Böck bestand darauf, dass damit der Vorwurf der Rechtswidrigkeit ausgeräumt sei; Schlagintweit bejahte dies.

