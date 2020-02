Die Sonne gepachtet

Anstelle ihres Altbaus hat Familie Pauly in Unterschleißheim ein Einfamilienhaus mit moderner Haustechnik errichtet. Das hat die Nebenkosten enorm gesenkt und den ökologischen Fußabdruck verbessert.

Unterschleißheim – Die Sonne scheint an diesem Wintertag durch die hohen Fenster ins Wohnzimmer der Familie Paulyin Unterschleißheim. Robert Pauly sitzt am Esstisch im Wohnzimmer. Er wischt mit dem Zeigefinger über sein Smartphone, öffnet eine App und checkt die Stromeinspeisung. Der kräftige Ausschlag des Säulendiagramms auf dem Display zaubert ein zufriedenes Lächeln in sein Gesicht.

Die 20 Solarmodule auf dem Dach des Einfamilienhauses liefern heute hohe Stromerträge. „15 Kilowattstunden sind für einen Wintertag schon extrem gut“, sagt Robert Pauly gut gelaunt, „aber auch bei bedecktem Himmel produziert sie noch etwa vier Kilowattstunden Strom.“

Energiebilanz im Altbau war zum Heulen

2015 haben Robert und Sarah Pauly am Andreas-Danzer-Weg auf ihrem Grundstück direkt an der A92 neu gebaut. Zuvor lebten sie an gleicher Stelle in einem Bungalow aus den 60er Jahren. „Der Altbau wurde noch mit Nachtspeicheröfen beheizt“, die Heizkosten kletterten aufgrund des gestiegenen Strompreises höher und höher, „von anfangs 1000 Euro auf rund 2000 Euro im Jahr.“ Warm war es trotzdem nicht, „die Wärme wurde direkt durch die alten Fenster hinaus geblasen.“ Die Energiebilanz war zum Heulen. Für Immobilienexperte Robert Pauly stand fest: „Wenn ich baue, baue ich nachhaltig.“

„Wir sitzen ja quasi auf dem warmen Grundwasser

Im Jahr 2015 war es soweit. Den Altbau ersetzten die Bauherren durch einen gut gedämmten Neubau mit 137 Quadratmeter Wohnfläche. Doch dass ihr Haus mit einem üblichen Einfamilienhaus nicht mehr viel gemein hat, sieht man nicht auf den ersten Blick. Als Wärmelieferant wählten die Paulys eine Grundwasserwärmepumpe. „Damit sind wir unabhängig von fossiler Energie wie Öl oder Gas“, sagt Robert Pauly, „wir sitzen hier in Unterschleißheim ja quasi auf dem warmen Grundwasser.“ Zwei Brunnen wurden gebohrt, sie sind 16 Meter tief. Dafür war eine Genehmigung durch das Landratsamt München nötig. „Die Stromkosten für die Wärmepumpe liegen bei 50 Euro im Monat“, was die Heizkosten im Vergleich zum Altbau drastisch reduziert.

Verteilt wird die Wärme über eine Fußbodenheizung. Ein weiterer Baustein ist die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung durch Wärmetauscher. „Diese Anlage war eine Lärmschutzauflage wegen der nahen Autobahn“, sagt Pauly. Müssten zum Lüften die Fenster geöffnet werden, würde das die Aufenthaltsqualität in den Wohn- und Schlafräumen beeinträchtigen. So aber hört man nichts vom vorbeirauschenden Verkehr und gleichzeitig sinkt der Energieverbrauch zusätzlich: Ausströmende warme Luft erwärmt die einströmende kalte Luft.

35 Quadratmeter leistungsstarke REC-Module auf dem Dach

Mit ihrer Aufgeschlossenheit für moderne Haustechnik war für die Paulys auch die Solaranlage von Anfang an ein Thema. „Es ist doch eigentlich schade, wenn nur das Dach warm wird“, findet Pauly. Die nötigen Leerrohre wurden schon beim Hausbau verlegt. Die Installation folgte vier Jahre später im Herbst 2019. Die Paulys entschieden sich für leistungsstarke REC-Solarmodule. „Das schwarze Design hat uns optisch gut gefallen“, sagt Pauly. Die Module haben nicht den üblichen Metallrahmen, die dünnen Drähte sind kaum sichtbar. Vor allem aber ist das Alpha-Modul derzeit das leistungsstärkste 60-Zellen Solarstrommodul weltweit, hergestellt von der REC-Group, einem Solarunternehmen mit norwegischen Wurzeln.

Nebenkosten sind stark gesunken

Die Anlage für insgesamt 13 000 Euro bringt viel Leistung auf kleiner Fläche: Die 20 Module auf 35 Quadratmetern haben eine Höchstleistung von sieben Kilowatt-Peak. Den selbst erzeugten Strom verbrauchen die Paulys in ihrem Vier-Personen-Haushalt selbst oder speisen ihn gegen Vergütung (10 Cent pro kWh) ins öffentliche Netz ein. Die Nebenkosten sind inzwischen auf 200 Euro im Monat gesunken, inklusive Versicherungen.

Im Moment denken die Paulys über die Anschaffung eines Stromspeichern nach. Mit einer solchen Batterie im Keller könnten sie dann noch unabhängiger vom hohen Strompreis werden und größere Mengen ihres selbst erzeugten Stroms nutzen, „und vielleicht irgendwann auch ein E-Auto aufladen“, sagt Robert Pauly. Für ihn ist es der nächste logische Schritt in Richtung Energieautonomie.