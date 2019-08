Feuerwehr rettet Verletzten von Baustelle auf Hausdach

Von einem Dach hat die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim einen verletzten Mann gerettet. Er konnte selbst nicht mehr herab steigen.

Unterschleißheim – Zu einem Einsatz in luftiger Höhe ist die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim am Dienstagabend gerufen worden. Wie die Wehr auf ihrer Facebook-Seite berichtet, hatte sich ein Mann gegen 17 Uhr bei Arbeiten auf einem Hausdach in der Lindenstraße verletzt. So schwer, dass er nicht mehr selbst herunter kam. Die First Responder, die zur medizinischen Versorgung gerufen worden waren, alarmierten daher die Feuerwehr, die mit weiterem technischen Gerät anrückte.

Nachdem der Notarzt den Verletzten oben am Dach behandelt hatte, wurde der Mann mittels einer Schleifkorbtrage und dem auf der Baustelle bereits vorhandenen Baukran auf den Boden geholt, meldet die Unterschleißheimer Feuerwehr. Der Zusammenarbeit von Kranführer, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei verdanke er, dass er innerhalb kürzester Zeit per Rettungswagen in ein Krankenhaus nach München gebracht werden konnte.

