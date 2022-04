Fit bleiben im Alter: Marianne Koch lebt es vor und gibt Tipps

Von: Andreas Sachse

Dr. Marianne Koch, bald 91. Ihr glaubt jeder, dass sie etwas von Gesundheit im Alter versteht. © Gerald Förtsch

Mit der Ärztin, Buchautorin und früheren Hollywood-Schauspielerin Marianne Koch (90) als Ehrengast war der 1. Senioren-Infobörse in Unterschleißheim Aufmerksamkeit gewiss.

Unterschleißheim – Heider Kühne (78) ist eigentlich gekommen, um sich zu informieren, wie sie daheim behindertengerecht aus- und umbauen kann. „Ich habe mich bei den Leuten vom Landratsamt beraten lassen.“ Jetzt aber würde er gern weiter. Die Lebensgefährtin wartet im großen Saal des Bürgerhauses, wo jeden Moment Dr. Marianne Koch auf der Bühne erwartet wird. „Jetzt muss ich aber“, drängt der Unterschleißheimer und deutet auf die Tür zum Sitzungssaal. Was die 90-Jährige zum Thema „Älter, aber nicht alt“ zu sagen hat, will er um keinen Preis verpassen.

Seniorenbeirat organisiert die Info-Börse

Von der Arbeiterwohlfahrt über den Blinden- und Sehbehindertenbund, Joyce Pflegeteam, den Sozialverband VdK, die Caritas bis zur Fachstelle für pflegende Angehörige hat sich am Samstag im Bürgerhaus versammelt, wer sich für Belange von Senioren engagiert. „Wir sehen uns als Netzwerk zwischen den Bürgern, der Stadt und etwaiger Hilfe für ältere Menschen“, sagt Seniorenbeiratschefin Sonja Lehnert: „Als Impulsgeber vom Bürger an die Politik.“ Gesundheit und geistige Frische seien die zentralen Themen für alte Menschen.

Applaus für den Ehrengast. © Gerald Förtsch

Die 200 Stühle im Parkett reichen gar nicht aus

Dr. Marianne Koch exerziere den Leuten dann anschaulich vor, „wie man fit alt werden kann“. Inzwischen ist es 14 Uhr, und der bei Focus Online als Kreativexperte tätige Martin Klapheck, der seine Kreativjobs gern am Piano begleitet, begrüßt Marianne Koch. Pinkfarbener Blazer, schwarze Hose, klein und zierlich, strahlt die bald 91-jährige mit dem Antlitz einer jung gebliebenen Mittsechzigerin ins Publikum. Der Saal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. 200 Stühle reichen nicht aus. Die Empore wird geöffnet.

Die faszinierende Karriere der Marianne Koch

Die in Tutzing lebende Marianne Koch hatte in München als Internistin eine Praxis, hat zahlreiche Bücher zu Gesundheits-Fragen verfasst, ist in Bayern 2 bis heute als Expertin gefragt und stand in 70 Filmen mit Stars wie Clint Eastwood, Gregory Peck und Heinz Rühmann vor der Kamera. Eine faszinierende Person. Einer, die nach einem bewegten Leben so fit ausschaut, hört man gern zu, wenn es ums eigene Wohlbefinden geht. Bewegung, Ernährung, soziale Kontakte – ist es wirklich so einfach? Mitnichten! Es ist nicht leicht, alte Gewohnheiten zu ändern, den inneren Schweinehund zu überreden, die angestauten Kilos zu bewegen. Manches kostet Überwindung.

Dr. Marianne Kochs Weg zu Gesundheit und geistiger Frische im Alter 1. Bewegung: täglich eine halbe Stunde spazieren gehen, um den Körper mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. „Wie ich daheim mit meinem kleinen, dicken Hund.“ Wenn möglich Sport. „Muskelabbau lässt uns altern.“ Krafttraining mit dem Expander oder einem Gummiband vor der Brust. 2. Ernährung: Frisches Obst, Gemüse. Möglichst regional, um Zusatzstoffen zu entgehen. „Kein Salz, Zucker oder schlechtes Fett.“ Fleisch in Maßen; denn der Körper braucht Eiweiß. Kein rotes Fleisch (Schwein, Rind Lamm). Besser: Huhn, Fisch (weißes Fleisch). Vegetarisch ist okay. Vegan nicht für Kinder und Senioren. „Wir brauchen Milchprodukte wie Käse und Eier.“ 3. Lebenslanges Lernen: Unsere 100 Milliarden Gehirnzellen verlangen nach geistiger Nahrung. „In meinen Augen ist der 45-Jährige alt, der meint, genug gelernt zu haben. Der 80-Jährige, der sich für einen Sprachkurs an der VHS interessiert, ist jung geblieben.“ Übrigens: Wenn Sie sich mal nicht an den Vornamen des Nachbarn erinnern können, leiden Sie nicht gleich an Alzheimer. 4. Soziale Kontakte: Einsamkeit ist die schlimmste aller Alterskrankheiten. Die oft belächelte Seniorengruppe in der Kirche lockt mit hochinteressanten Projekte, gegenseitiger Hilfe und Wochenend-Fahrten. „Was hat man zu verlieren?“ Selbst das gute, alte Telefon ist mitunter nützlich. „Mit den Problemen des Alterns umzugehen, bedarf einer ordentlichen Portion Mutes“, sagt Dr. Marianne Koch. an

Fasten? Diäten? Das fragen zwei Damen aus dem Publikum. Braucht es alles nicht. Im Nu wären die Pfunde wieder drauf, sagt Marianne Koch. „Es droht die Gegenreaktion.“ Noch mehr Kilos. Lieber ein Viertel weniger pro Mahlzeit, langsam kauen, um eher satt zu sein. So genannte Intervalldiäten hingegen seien eine Möglichkeit. Zwei Mal pro Woche 16 Stunden zwischen den Mahlzeiten verstreichen lassen, hält sie für hilfreich. Kreativexperte Martin Klapheck wiederum setzt auf Musik: Sich morgens mit James Brown ins Leben stürzen, und der Tag ist dein Freund.