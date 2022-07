FOS/BOS: Ein Abschied in drei Akten

In drei Durchgängen verabschiedete die FOS/BOS Unterschleißheim insgesamt 450 Absolventen.

Die FOS/BOS Unterschleißheim hat ihre 450 Absolventen in drei Durchgängen verabschiedet. Die Jahrgangsbesten haben schon einen Plan, wie es für die weitergeht.

Unterschleißheim – 450 Schüler der FOS/BOS in Unterschleißheim haben ihr Abitur und das Fachabi entgegen genommen. Weil die Aula der BOS aus den Nähten zu platzen drohte, organisierte die Schulleitung die Feier in drei Durchgängen.

„Was für ein schöner Tag“, grüßte Lehrer Marco Malenoff ein letztes Mal in die Runde: „Heute verlassen viele von Euch die Schule.“ Plötzlich losbrechendes Gelächter irritierte ihn nur kurzzeitig, bevor er selbst losprusten musste. So sei das natürlich nicht gemeint, sagte Malenoff. Von einem „schönen Tag“ habe er gesprochen, weil es der Schulfamilie wieder vergönnt war, „in großem Rahmen zu feiern“.

Was das Feiern betrifft, schien der Jahrgangsbeste Technik (1,34), Dennis Buberl, uneins, inwiefern ihm wirklich danach zumute war. „Sicher, Schule nervt.“ Die letzten Jahre aber habe er sich in der FOS/BOS eingegroovt. Der Abschied würde ihm schwer fallen. Nur gut, dass es die Möglichkeit gibt, ein Jahr dranzuhängen, um das allgemeine Abi zu ergattern. Im Anschluss erst wird Buberl die Schule verlassen. Der 18-jährige Neufahrner überlegt, dann Mathe zu studieren.

+ Die Jahrgangsbesten: Louisa Hofmann (Wirtschaft, Note: 1,39) und Dennis Buberl (Technik, Note: 1,34). © Gerald Förtsch

Für Louisa Hofmann (18) wiederum heißt es tatsächlich, Abschied zu nehmen. Mit einem Notenschnitt von 1,39 hat sie bei den Wirtschaftsschülern der 12. Jahrgangsstufe die Nase vorn. Die Oberschleißheimerin kann es kaum erwarten, sich in den neuen Lebensabschnitt zu stürzen. „Seit ich klein bin, träume ich davon, zur Polizei zu gehen.“ Über ein Duales Studium lässt sie sich zur Kommissarin ausbilden. Neben Technik und Wirtschaft bietet die FOS/BOS die Ausbildungsgänge Gestaltung und Sozialwesen an.

Unterschleißheims Vize-Bürgermeister Tino Schlagintweit (Grüne) ist sich bewusst, dass die Schüler in den zurückliegenden zwei Jahren Einschränkungen und vielerlei Ablenkungen ausgesetzt waren. Bedingungen, die die „Großhirnrinde gern quer treiben lässt“, philosophierte er. Um so mehr dürften die Abschlussjahrgänge stolz darauf sein, solcherlei Schwierigkeiten mit Bravour überwunden zu haben. „Freuen Sie sich auf kommende Höhenflüge.“

Schulleiter Ulrich Troll erinnerte an den Beitrag von Eltern und Lehrern am Erfolg der Schüler. „Wir haben allen Grund, selbst ein wenig stolz zu sein.“ Mitunter habe man dem ein oder anderen Schüler mit einem kleinen Schubser zurück in die Spur helfen müssen. Troll ermunterte die Schüler erworbenen Kenntnissen Gutes zu tun. „Bauen Sie eine S-Bahn, die pünktlich fährt. Und entwickeln Sie technische Lösungen gegen den Klimawandel.“

