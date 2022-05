Sechs Jahre Engagement in Ghana: „Es sind kleine Schritte, die Großes bewirken“

Petra Halbig und die „Friends without Borders“ haben Kochstellen angeregt, an denen die einheimischen Frauen nicht mehr im Rauch stehen müssen, wenn sie Essen zubereiten. © Privat

Sie haben eine Schule gebaut, einer Kindergarten renoviert und rauchfreie Kochstellen installiert: Im Interview berichtet Petra Halbig, Vorsitzende von „Friends without Borders“, über ihre Arbeit in Ghana.

Unterschleißheim – Dass „Friends without Borders“ so eine Wirkung entwickeln würde, hätte Petra Halbig (58) nicht zu träumen gewagt, als sie den Verein vor sechs Jahren gründete. Etwas bewirken über die Grenzen einer uns völlig fremden Kultur hinweg. Das hatte sich die Unterschleißheimerin vorgenommen. Mit Erfolg. Zuletzt hat der Verein in Ghana eine Schule gebaut (wir berichteten), ein Gesundheitszentrum soll folgen. Er hat Brieffreundschaften von Schülern aus Ghana mit der Mittelschule Unterschleißheim initiiert, einen Kindergarten renoviert, Kochstellen angestoßen und die Produktion von Damenbinden angeregt. Im Interview spricht Halbig über ihre Arbeit in Westafrika.

Frau Halbig, etliche Projekte auf einem anderen Kontinent - wie klappt das?

Sie unterschätzen die Bedeutung unseres Logos, dem wir uns – unabhängig vom Erfolg des Vereins – verpflichtet fühlen: Change the World a little bit (Verändere die Welt ein kleines bisschen.) Oft sind es die kleinen Schritte, die Großes bewirken.

Das müssen Sie näher ausführen...

„Friends without Borders“ führt Projekte nicht in Eigenregie durch. Wir bieten Anschubhilfe zur Selbsthilfe. Nehmen Sie die Schule, unser bei Weitem größtes Projekt. Vor Ort ansässige Handwerker haben die Schule gebaut. Oder auch die Brieffreundschaften: Brav ein paar Zettel voll zu schreiben, war den Kindern drüben zu langweilig. Ihnen fehlte der persönliche Kontakt. Seitdem tauschen die Schüler Videobotschaften aus. Der Verein konzentriert sich auf zwei kleinere Orte in Ghana.

Wie ist es dazu gekommen?

Alles begann mit einer Reise im Rahmen der Klimapartnerschaft Unterschleißheims mit dem „Ho Municipal District“. Ich war als Fahrradbeauftragte der Stadt dabei. Mit einem Haufen Eindrücken im Gepäck, bin ich wieder zurück. Die Bilder ließen mich nicht los: Familien, die mit einer Schüssel Reis über den Tag kommen mussten. Unzureichende Hygiene; fehlende Bildung. Chief Togbe Akliku Ahorney II und Queen Mama Amensinu II luden mich schließlich ein in ihren Heimatort Mafi Dadoboe. Im Juni 2016 war es soweit.

Im Dezember 2016 reiste Petra Halbig mit 200 gespendeten Brillen nach Ghana. Vor Ort vermaß ein Optiker in einer Schule die Sehstärken und verteilte die Brillen © Privat

Sie sind seitdem nicht nur Vorsitzende von „Friends without Borders“. Als Mama Zifornu I. sind Sie „Queen of Development“.

Es geht darum, den Leuten nicht einfach einen Sack Reis vor die Tür zu stellen. Unsere Bemühungen, in Unterschleißheim um Unterstützung zu werben, gipfeln im Aufbau eines Netzwerks der Hilfe zur Selbsthilfe. Da ist der Optiker, der Brillen sammelt. Der SV Lohhof trägt Bälle und Trikots zusammen. Wir wollen Vereine, Gewerbe und Private für unsere Sache gewinnen. Das Ziel ist ein Netzwerk von Unterstützern, das jeden sich ergebenden Bedarf in Mafi Dadoboe und in Mafi Wute zu bedienen in der Lage ist.

Bildung, Gesundheit, Umweltschutz, Fair Trade und Kultur - das sind die Themen, die Sie abdecken...

Bildung und Erziehung sind Dreh- und Angelpunkte im Kampf gegen Armut und schlechte Lebensbedingungen. Uns ist bewusst, was für eine Aufgabe wir uns gestellt haben. Mit zehn Leuten sind wir 2016 gestartet. Jetzt sind wir 25 – und kein bisschen müde. Gemeinsam haben wir uns auf eine Reise begeben. Immer wieder erklimmen wir Etappenziele: Plastikmüll, klimafreundliche und effiziente Kochstellen. Unsere Aufklärungskampagne zu Frühschwangerschaften und Verhütung.

Dass Sie 2020 den Umweltpreis des Landkreises erhielten, hat sicher nicht geschadet?

Umweltschutz und Klimawandel sind zentrale Aspekte unserer Arbeit. Der Umweltpreis hob unseren Bekanntheitsgrad. Je mehr Unterstützung, desto besser! Die Bilder von Frauen, die ohne fließendes Wasser die Kleidung der Familie reinigen, die stundenlang Holz sammeln, um in der rauchgeschwängerten Luft der Kochstellen Essen zuzubereiten. Diese Bilder streifst Du nicht mehr ab.

