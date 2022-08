Autofrei, grün und urban: Gartenquartier findet Zustimmung - Doch es gibt auch Kritik

Von: Charlotte Borst

Ein Hochhaus mit Apartments: 50 Meter hoch darf es werden, voraussichtlich mit 16 Geschossen. © DV Immobilien

Das neue Gartenquartier in Unterschleißheim hat die nächsten Hürden genommen. Doch auch die Kritik am Projekt klingt nicht ab.

Unterschleißheim – Parkplätze verschwinden, dringend benötigte Wohnungen kommen: Das Gartenquartier in Unterschleißheim hat die nächsten Hürden der Genehmigung genommen. Dennoch wehrt sich FDP-Stadtrat Manfred Riederle weiterhin gegen das Projekt, das an die Weiher-Siedlung angrenzt.

Auf 3,5 Hektar errichten der Investor DV Immobilien und die Stadt an der Landshuter Straße einen Mix aus 13 Punkthäusern, einem Hochhaus und vier Wohnzeilen. Die Häuser sollen – wenn es gut läuft ab 2024 – in Holz-Hybrid-Bauweise entstehen. Der Baustoff Holz ist modern und wird immer beliebter: Nur für das Tragwerk, für Untergeschoss und Tiefgarage wird Beton verwendet.

Hochhaus aus Holz und Beton

Hoch hinaus will DV Immobilien mit der „Landmark“ an der Alfred-Nobel-Straße. Hier baut der Investor ein 50 Meter hohes Hochhaus mit 16 Geschossen, ebenfalls als Holz-Hybrid. Möblierte Micro-Apartments sollen an etwa 95 eher junge Menschen vermietet werden, eine Zielgruppe, die überwiegend ohne Familie, ohne Möbel und Auto einziehen wird. Der Bedarf zeichne sich in den benachbarten Firmen ab, sagt DV-Geschäftsführer Stephan Hof.

Das Besondere im Gartenquartier: Man gelangt über Brücken von einem begrünten Dach zum anderen, darunter verlaufen Gassen für Fußgänger und Radfahrer. Hier hat Architekt Gernot Vallentin kleine Läden und Büros vorgesehen. Eisdiele, Bäckerei oder Café werden den Marktplatz beleben, der an der Alfred-Nobel-Straße liegt, sodass es auch Mitarbeiter aus dem Business Campus nicht weit haben.

Platz für 775 Bewohner

Damit Feuerwehrfahrzeuge unter den Brücken passieren können, muss das Erdgeschoss im ganzen Viertel eine Höhe von 4,50 Meter haben, erklärte Martin Bengler von der Stadtverwaltung den Mitgliedern des Bauausschusses.

Das autofreie Neubauquartier soll 775 Bewohnern Platz bieten. Die Stadt hat sich über die SoBon einen Teil des Geländes gesichert und baut im nordwestlichen Teil bezahlbare Mietwohnungen in drei Punkthäusern und einer Wohnzeile, in deren Erdgeschoss eine Kita einzieht.

Ein grüner Wall grenzt das Neubaugebiet heute schon nach Norden und Westen ab. Dahinter verfolgen manche Anwohner misstrauisch das Bauvorhaben. Das hohe Parkhaus, das DV Immobilien als Ersatz für den Parkplatz errichtet hatte, ist einigen ein Dorn im Auge. Auf Wunsch der Nachbarschaft wird der eingezäunte Wall nur an zwei statt an drei Stellen für Wege geöffnet. Bengler informierte, dass man Sorge habe, dass die Neubürger des autofreien Quartiers sonst Parkplätze belegten, wenn kurze Wege die Stadtviertel verbinden würden.

Ein grüner Wall grenzt das urbane Viertel nach Norden und Westen zu den Nachbarn ab. © Stadt

Zur Entwässerung verläuft der Hauptkanal bislang quer vom Wall unter dem Parkplatz hindurch. Er wird verlegt und soll entlang des Geh- und Radwegs im Westen verlaufen. Die Bäume auf dem Wall würden nicht beschädigt, sagte Bengler. Abwasserzweckverband, Stadt und Investor teilen sich die Kosten.

Das kritisierte FDP-Stadtrat Riederle scharf: Die Kosten sollte nicht zu zwei Dritteln die öffentliche Hand tragen. „Warum nimmt man hier so viel Rücksicht auf den Investor und nicht auf die Bevölkerung?“ Die Eigentümer in der Weiher-Siedlung befürchteten Folgeschäden, „wenn Kabel und Kanal umgebaut werden“. Er forderte ein Beweissicherungsverfahren- Bürgermeister Christoph Böck (SPD) entgegnete: Die Verteilung der Kosten sei gesetzlich so geregelt und bat Riederle, „doch nicht so zu dramatisieren“.

Ein Höhepunkt der Planung sind die Gemeinschaftsräume: Die Bewohner können einen Mehrzweckraum für private Feiern buchen, es können sich darin auch zum Beispiel Krabbel-, Hausmusik- oder Gymnastikgruppen treffen. Das könnte sich positiv auf die Nachbarschaft auswirken, aber auch auf den Mietpreis Einfluss haben.

„Wir schaffen viele Anreize, auf das Auto zu verzichten“

Erstmals gibt es ein Mobilitätskonzept, das der Investor mit der Stadt entwickelt hat. An einer Station verleiht ein Quartiersmanger Fahrzeuge: Fahrräder, E-Bikes, Lastenräder und E-Roller ebenso MVV-Jahreskarten. Für Autos gibt es am Standort schon eine Sharing-Station.

„Wir schaffen viele Anreize, auf das Auto zu verzichten“, sagte Bengler. Die Stadt gewährt daher beim Stellplatzschlüssel für die Wohnungen im Hochhaus einen Abschlag von 0,4. Zwei Tiefgaragen mit insgesamt 393 Stellplätzen sind für das Viertel vorgesehen. Ob das Konzept aufgeht? Alle zwei Jahre müssen Investor und Stadtverwaltung dem Stadtrat berichten, ob Missstände behoben werden müssen. Die Anbindung an die Landshuter Straße ist übrigens laut Verkehrsgutachter Harald Kurzak ausreichend leistungsfähig. Für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung rechnet er mit 73 Mitarbeitern und erwartet 67 Kunden pro Tag. Hier zweifelte Brigitte Weinzierl (CSU): „Ich weiß nicht, ob das reicht.“

Dachgärten zum Verweilen: Eine Etage tiefer verlaufen ebenerdig die Gassen, die zu Läden und Büros führen. © DV Immobilien

Die Baudichte ist mit einer Geschossflächenzahl von 1,34 etwas höher als in anderen Quartieren im Ort der jüngsten Vergangenheit, wo sie bei 1,2 lag. Die Gebäudehöhen steigen von elf Metern am Wall auf 24 Meter in Richtung Business Campus an. Nur das Hochhaus ragt mit 50 Metern weithin sichtbar heraus. Wo es im Quartier Räume verschattet, ist übrigens nur gewerbliche Nutzung erlaubt.

Gegen die Stimme von Manfred Riederle (FDP) befürwortete der Bauausschuss diesen Bebauungsplan. Das Mobilitätskonzept fand im Umweltausschuss ebenfalls Zustimmung. Im Flächennutzungsplan wurde das ehemalige Gewerbegebiet zum urbanen Gebiet erklärt. Nun werden die Pläne öffentlich ausgelegt und die Träger öffentlicher Belange können ihre Stellungnahmen abgeben.