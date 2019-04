Freiwillige verschenken etwas besonders Kostbares: „Als hätten die Leute darauf gewartet“

Die Freiwilligenbörse „Die Zeitgeister“ legt einen schwungvollen Neustart hin. Bei der Koordinatorin melden sich Menschen, die einen guten Geist brauchen, und welche, die ihre Zeit verschenken.

Unterschleißheim – Als der große Zeiger auf die Zwölf rückt und der erste Arbeitstag von Sandra Nägele beginnt, klingelt Punkt zehn Uhr prompt das Telefon. Seither sind die „Die Zeitgeister“ wieder aktiv in Unterschleißheim. Die ersten Einsätze sind schon vermittelt. „Es ist, als hätten die Leute regelrecht auf unser Angebot gewartet“, sagt sie und ist mit der Nachfrage sehr zufrieden: „Wir haben mit unserem Neustart offene Türen eingerannt.“

Die Freiwilligen-Vermittlung unter dem Dach der evangelischen Kirche hat mit der 51-jährigen Sandra Nägele nicht nur ein neues Gesicht bekommen, es gibt nun auch ein eigenes Büro: Im Maria-Magdalena-Haus an der Gerhart-Hauptmann-Straße 10 kann man Sandra Nägele dienstags und mittwochs von 10 bis 12 Uhr – oder nach Vereinbarung – antreffen.

Sie bringt Zeitnehmer und Zeitgeber zusammen. „Da ist die Frau, die jemanden sucht, der ab und zu mit ihrem Hund Gassi geht“, erzählt Nägele, „oder der Herr, der abgelegte Kleider aussortiert hat, die nun jemand mit einem Auto zum Wertstoffhof bringen müsste.“ Da gibt es die Dame, die ungern allein ins Theater geht, und eine Begleiterin einladen möchte.

Andere „Zeitgeister“ bieten Kinderbetreuung, Hilfe bei Behördengängen oder Betreuung für Pflanzen an.

„Die Zeitgeister“ in Unterschleißheim: „Wer mitmachen will, ist willkommen“

Unter den guten Geistern gibt es Rentner, aber auch Vollberufstätige. Ihre Arbeit beinhaltet keine dauerhafte Verpflichtung. Oft sind die Einsätze nach einem Einkaufstag oder einer Reparatur im Haus wieder beendet. Geld fließt bei all dem nicht: „Die Zeitgeister“ stellen ihre unbürokratische Hilfe kostenfrei zur Verfügung. „Ein neuer Flyer ist gedruckt, wer mitmachen will, ist willkommen“, sagt Nägele. Die Mutter zweier Kinder war als Kunsthistorikerin vor ihrem Umzug nach Unterschleißheim 20 Jahre im baden-württembergischen Bibliotheksdienst tätig.

2010 wurde die Freiwilligenbörse über die evangelische Kirche in Unterschleißheim ins Leben gerufen, damals meldeten sich rund 40 „Zeitgeister“. Peter Braun, der Diakon der evangelischen Gemeinde, führte Erstgespräche, baute eine Datenbank auf und arbeitete selbst stundenweise als „Zeitgeist“. Viele feste Kontakte entwickelten sich zwischen Zeitnehmern und Zeitgebern. 2012 erhielten die guten Geister aus Unterschleißheim den Ehrenamtspreis der evangelischen Landeskirche. Trotzdem strich die Prodekanatssynode die vier Wochenstunden, die Diakon Braun für die Koordination zur Verfügung gestellt hatte. Da halfen auch Bitten und Proteste aus Unterschleißheim nichts.

Stadt Unterschleißheim springt bei der Finanzierung in die Bresche

Nachdem Braun als Krankenhausseelsorger ins Klinikum Schwabing wechselte, wurde das erfolgreiche Arbeiten ohne hauptamtliche Unterstützung immer schwieriger. Vor knapp einem Jahr verordneten sich die „Zeitgeister“ eine Denkpause.

Ihre Zuversicht haben sie aber nicht verloren und sich inzwischen neu organisiert. Ein Steuerungsteam aus fünf Damen und Herren verteilt die Aufgaben, die früher von hauptamtlicher Seite erledigt wurden, auf ehrenamtliche Schultern.

Nun stellte die Kirchengemeinde einen Raum zur Verfügung, die Stadt springt bei der Finanzierung in die Bresche und zahlt ein Minijob-Budget für die Koordinatorenstelle, die Sparda-Bank stiftete den erforderlichen Laptop. Seither ist das Projekt wieder am Start, um möglichst viele Menschen in Unterschleißheim mit Zeit und Geist zu unterstützen.

Mitmachen

Wer Dienste anbieten oder nachfragen will, der kann dies tun per Post (Maria-Magdalena-Haus, Gerhart-Hauptmann-Straße 10), über Handy 0157/ 54 86 51 83 (Mailbox), Festnetztelefon 089/ 31 78 14-14 oder per E-Mail an zeitgeister-ush@web.de.

