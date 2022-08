Glockenläuten stört Anwohner: Protest und Unterschriften-Aktion

Von: Charlotte Borst

Selbst an Weihnachten haben sich die Anwohner über das laute Glockenläuten der Kirche St. Ulrich beschwert. © Dieter Michalek

Weil die Glocken am Sonntagvormittag häufiger läuten, beschweren sich Anwohner der St. Ulrich-Kirche in Unterschleißheim. Sogar mit der Polizei wurde gedroht. Jetzt haben sie eine Unterschriften-Aktion gestartet.

Unterschleißheim – Die Anwohner stören sich daran, dass seit der Corona-Zeit in der neuen St. Ulrich-Kirche sonntags zweimal zum Gottesdienst geläutet wird. Die Gottesdienstordnung wurde verändert und der Sonntagsgottesdienst um 8.30 Uhr von der alten in die neue St. Ulrich-Kirche verlegt, denn dort ist der Kirchenraum größer und die Ansteckungsgefahr kleiner. Nun rufen die drei Glocken im Glockenturm Am Klosterfeld sonntags um 8.30 und um 10 Uhr zum Gottesdienst.

Die Kirche war zuerst da

Beschwerden wurden über das Pfarrbüro, den Mesner oder per E-Mail an Pfarrer Johannes Streitberger und den Pfarrgemeinderat herangetragen. Nun haben Anwohner dem Thema mit einer Unterschriftenliste Nachdruck verliehen. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Stefan Hofmann schlägt die Rückkehr zur alten Läuteordnung vor. „Ich werde dieses Einvernehmen in die Gremien tragen und der Kirchenverwaltung und dem Pfarrer vorschlagen“, sagt er. Eins stehe aber außer Frage: „Die Kirche war zuerst da. St. Ulrich hat erst vor Kurzem das 50-jährige Bestehen gefeiert.“

Pfarrer enttäuscht, dass es kein Gespräch gab

Pfarrer Johannes Streitberger reagiert offen: „Die alte Läuteordnung ist ja auch von der Kommune bewilligt.“ Einen Grundsatzstreit will er nicht vom Zaun brechen. „Ich glaube, wir haben größere Probleme“, meint er gelassen. Schade findet er, „dass mich keiner persönlich anspricht, wie man es unter Nachbarn tut. Ich kenne die Leute gar nicht, die sich beschweren. Bevor man Unterschriften sammelt, hätte man doch vernünftig miteinander sprechen können.“ Wie vor ein paar Jahren, als eine Mutter bat, das Geläut um 6 Uhr morgens in St. Korbinian in Lohhof abzustellen, „das haben wir auch gemacht“, sagt Streitberger.

Anwohner droht Pfarrer mit der Polizei

Es fragt sich, wie viel Toleranz das Glaubens- und Kulturgut Kirchenglocken für sich beanspruchen kann. Beschwerden über Kirchenglocken seien ja auch in anderen Gemeinden keine Seltenheit mehr, erzählt Streitberger. „Sogar das Läuten um 23 Uhr an Weihnachten zur Christmette war schon für manche Anwohnern von St. Ulrich Anlass, sich zu beschweren.“ Auch ein Glockenläuten für den Frieden, zu dem wie viele andere bayerische Städte und Gemeinden auch die Stadt Unterschleißheim an einem Freitag um 18 Uhr aufforderte, habe Protest hervorgerufen: „Prompt stand ein Anwohner vor der Tür und hat mir mit der Polizei gedroht.“ In St. Korbinian in Lohhof hätte sich ein Paar gestört gefühlt, das von Bogenhausen hergezogen war und meinte, die neue Umgebung sollte sich an seinen Vorstellungen ausrichten. Das lief allerdings ins Leere, berichtet Streitberger: „Die Läuteordnung wurde ja in St. Korbinian eingehalten.“

Friedlichen Konsens finden

Vermutlich seien diejenigen, die sich gestört fühlten, die Ausnahme, meint Pfarrgemeinderatsmitglied Johannes Rohleder (22): „Es gibt auch viele, die sich am Glockenläuten freuen.“ Er würde es begrüßen, wenn mit der alten Läuteordnung ein friedlicher Konsens gefunden werde. Ob dann um 8.30 Uhr gar keine Kirchenglocken zur Sonntagsmesse mehr rufen oder der Gottesdienst in die alte St. Ulrich-Kirche zurückverlegt wird, werden Kirchenverwaltung und Pfarrer nach der Sommerpause entscheiden. Bis dahin schweigen die Glocken von St. Ulrich ohnehin. Die Klöppel der drei Kirchenglocken werden gerade überarbeitet.