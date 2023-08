Großzügiger Unbekannter finanziert Senioren-Projekte und setzt Stadt eine Frist

Von: Charlotte Borst

Die Grünanlage vor dem Seniorenzentrum haben die Unterschleißheimer der Spende eines anonymen Bürgers zu verdanken. Behälter für Blumenzwiebeln © Dieter Michalek

Ein Unbekannter hat der Stadt Unterschleißheim eine großzügige Spende zukommen lassen. Doch er setzte auch eine Frist, bis wann die Vorhaben umgesetzt werden müssen.

Unterschleißheim – Ein großzügiger Unterschleißheimer hat der Stadt 200 000 Euro gespendet. Sein Name jedoch soll anonym bleiben. Mit dem Geld wollte er einen Mehrwert für Senioren schaffen. Eine Grünanlage am Haus am Valentinspark, ein lang gehegter Wunsch, und ein Bewegungspark für Senioren sind entstanden. Inoffiziell ist zu hören, dass die Spende an eine Frist gebunden war, innerhalb der die Projekte realisiert werden mussten, andernfalls hätte der Gönner die Spende zurückgefordert.

Dazu ist es offensichtlich nicht gekommen, das Grünamt der Stadt hat alles rechtzeitig umgesetzt. Am Seniorenzentrum „Haus am Valentinspark“ ist für 100 000 Euro eine Grünfläche entstanden. Zwei Bänke laden zum Verweilen ein, Pflanztröge sind mit Blumen bestückt, auch ein Tisch wurde aufgestellt. Gerne spazieren Bewohner aus dem Seniorenzentrum oder aus der gegenüberliegenden Regenbogen-Wohngruppe „Ü60“ über den geschwungenen Weg oder halten sich im Schatten der Bäume auf.

Seniorenbeirat lobt Anlage

Auch der Seniorenbeirat lobt, wie schön die Anlage geworden sei, bedauert aber, dass der Brunnen vor dem Haus am Valentinspark nicht läuft, der von Architekten gestaltet wurde. Der Bachlauf entlang des Monikawegs liegt trocken. Die Mechanik sei verstopft, heißt es vonseiten des Seniorenbeirats.

Mit den übrigen 100 000 Euro aus der anonymen Spende ist ein „Bewegungspark“ für Senioren entstanden. Sieben Geräte hat der Seniorenbeirat ausgewählt, auch zwei Bänke sind mittlerweile aufgestellt. Sobald der TÜV die Sicherheit überprüft hat, darf auf der Calisthenics-Anlage trainiert werden. Eine Eröffnungsfeier soll es im September geben, kündet die Vorsitzende des Seniorenbeirats Sonja Lehnert an. Auch die beiden großen Trampoline, die über den Bürgerhaushalt finanziert wurden, werden bei dieser Gelegenheit freigegeben, informiert Stadtsprecher Steven Ahlrep.

Direkt umgesetzt wurde eine andere Anregung aus dem Seniorenbeirat. Auf den beiden Friedhöfen in Unterschleißheim hängen neuerdings Körbe neben den Grünabfallbehältern. Hier hinein kann man Pflanzen und Blumenzwiebeln legen, die bei Neugestaltungen von Gräbern übrig bleiben und die zu schade zum Wegwerfen sind. Die Idee von Georg Billig, Mitglied im Seniorenbeirat, hat die Friedhofsverwaltung gern aufgegriffen.

