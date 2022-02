Unterschiedliche Meinungen über Prioritäten

Unterschleißheim muss jeden Euro zweimal umdrehen

Von: Charlotte Borst

Viel weniger Geld als erwartet steht der Stadt Unterschleißheim im diesjährigen Haushalt zur Verfügung Eine Herausforderung in Anbetracht der geplanten Investitionen. © Monika Skolimowska/dpa

Das Jahr 2022 wird finanziell nicht einfach für Unterschleißheim. Die Einnahmen bei der Gewerbesteuer sind infolge der anhaltenden Corona-Krise rückläufig.

Unterschleißheim - „Das stellt uns vor besondere Herausforderungen“, sagte Kämmerin Irina Titze vor dem Hauptausschuss, denn gleichzeitig plant Unterschleißheim hohe Investitionen für Schule, Kinderbetreuung und günstigen Wohnraum. Um alle Vorhaben stemmen zu können, hätten die Gewerbesteuern wie in den Vorjahren in einer Höhe von 53 Millionen Euro sprudeln müssen. Doch 2021 war ein eher mageres Jahr, und kurz vor Weihnachten erreichte das Rathaus die unvorhersehbare Nachricht, dass Gewerbesteuern in Höhe von 3,1 Millionen Euro zurückgezahlt werden mussten. Die Gewerbesteuereinnahmen lagen Ende 2021 schließlich bei nur noch 35,3 Millionen Euro.

Finanzielles Polster rettet die Stadt

Der Haushalt 2022 wird voraussichtlich mit einem negativen Saldo von 8,7 Millionen Euro schließen, weil die geplanten Aufwendungen nicht aus den laufenden Erträgen erwirtschaftet werden können. Es handelt sich größtenteils um Abschreibungen, die aber im Haushalt dargestellt werden müssen. Zum Glück hat Unterschleißheim in früheren Jahren ein Polster angespart. Dank dieser Überschüsse ist der Haushalt 2022 ausgeglichen. Die Corona-Nothilfe wird 2022 geringer ausfallen als im Vorjahr: Vom Freistaat erwartet Unterschleißheim knapp 3 Millionen Euro. Der Bund hat keine erneute Hilfe zugesagt.

28,2 Millionen Euro sollen investiert werden

Insgesamt will die Stadt 2022 rund 28,2 Millionen Euro investieren, davon sind 20,4 Millionen für Baumaßnahmen vorgesehen: 5 Millionen fließen in den Neubau der Michael-Ende-Schule, 3,7 Millionen in den Caritas-Hort, 4,5 Millionen wird die Stadt für Grunderwerb ausgeben. Die Personalkosten liegen bei rund 12,5 Millionen. Am Ende des Jahres wird die Stadt noch rund 42 Millionen Euro Rücklagen auf der hohen Kante haben.



„Die Rahmenbedingungen waren nicht einfach“, sagte Bürgermeister Christoph Böck (SPD) im Hauptausschuss, „trotzdem ist es im Team gelungen, einen guten Entwurf vorzulegen.“ Dritte Bürgermeisterin Annegret Harms (SPD) ist froh, dass nach einigen Sparrunden und Diskussionen der Fraktionen auch die Dachsanierung im Bürgerhaus mit 280 000 Euro in den Haushalt eingeplant ist, schließlich ist das Dach noch undicht. Harms bedauerte, dass sich der Kreistag nicht dazu durchringen konnte, die Kreisumlage zu senken.



Unterschiedliche Meinungen über Prioritäten

CSU-Finanzreferent Stefan Diehl und die CSU-Fraktion halten es für „essenziell“, dass das Esso-Grundstück, das die Stadt vor acht Jahren kaufte, entwickelt wird. Bürgermeister Böck sieht die Prioritäten woanders: Das „Mehrgenerationenwohnen“ in Lohhof-Süd, der Wohnungsbau auf dem städtischen Grundstück im Gartenquartier, die Entwicklung der Stadtmitte und der Neubau der Michael-Ende-Schule sind für ihn „die vier Großprojekte, die wir stemmen müssen“.



Am Ende der Diskussion fand der Haushaltsplan 2022 im Hauptausschuss bei allen Fraktionen Zustimmung. Auch der Finanzplan 2023 bis 2025 wurde einstimmig befürwortet.