Hebammen dringend gesucht

Betreuung unter Zeitdruck: Viele Hebammen in Bayern arbeiten am Limit. Immer mehr geben auf. © Seidel/DPA

In Unterschleißheim eine Nachsorgehebamme zu finden, ist schwierig. Nun zahlt die Stadt ortsansässigen Hebammen einen Mietzuschuss und möchte durch diesen finanziellen Anreiz auch neue Hebammen anwerben.

Unterschleißheim - Schon jetzt suchen viele Familien verzweifelt eine Hebamme. Und die Unterversorgung spitzt sich zu. 2019 betreuten in Unterschleißheim noch vier Hebammen Schwangere und Mütter mit Neugeborenen. Eine von ihnen war schwerpunktmäßig in Haimhausen tätig. Aktuell arbeiten drei Freiberuflerinnen in Unterschleißheim. Eine von ihnen macht auch Kursangebote im Familienzentrum. Eine andere zieht voraussichtlich im Februar 2023 in einen anderen Ort, weswegen auch ihre Kollegin, die bisher ihre Urlaubsvertretung übernimmt, ihre Tätigkeit beendet, da sie ohne Vertretung keine Familien betreuen kann und möchte.

Ab 2023 sind voraussichtlich 200 Familien pro Jahr unterversorgt

2023 wird so voraussichtlich nur noch eine Hebamme zur Verfügung stehen. Dabei werden jedes Jahr im Schnitt 280 Kinder in Unterschleißheim geboren. Eine Hebamme betreut pro Monat im Schnitt acht Familien, somit wären 200 Frauen jährlich ohne Versorgung, heißt es aus dem Rathaus.

Der Sozialausschuss hat nun bei einer Gegenstimme einen Mietzuschuss beschlossen. Ab 2023 kann jede Hebamme bis zu 8000 Euro pro Jahr abrufen. Insgesamt stehen zunächst 24 000 Euro pro Jahr zur Verfügung. So will man die Planungssicherheit für die Selbstständigen stärken. Die Förderung ist zunächst auf fünf Jahre befristet. Der Sozialausschuss hat die Rathausverwaltung zudem beauftragt, die Hebammen untereinander zu vernetzen und sie bei der Suche nach Räumen zu unterstützen.

Die ortsansässigen Hebammen wünschten sich eine breite Unterstützung durch die Stadt, zum Beispiel durch ein Zentrum für wichtige Einrichtungen „Rund ums Kind“. Trotz intensiver Suche konnte die Stadt bisher keine passenden Räume akquirieren. Der Mietzuschuss soll nun als Förderung dienen und die Situation der Selbstständigen attraktiver machen.

Anträge von Freien Bürgern und CSU

Die Freien Bürger hatten schon 2020 in einem Antrag darauf hingewiesen, dass der Stadt eine Unterversorgung droht. 2021 hatte auch CSU-Stadträtin Natalie Meyer Hilfe von der öffentlichen Hand beantragt: Der Bedarf durch geburtenstarke Jahrgänge sei so hoch wie nie. Ohne Zuschüsse sei eine Ansiedlung nicht möglich.

Der Freistaat gibt zwar Fördergelder für die Anmietung von Räumen, die der Landkreis allerdings nicht abrufen kann, weil es hier keine Geburtsklinik gibt. So bleibt in Unterschleißheim nur die Stadt, die helfen kann.