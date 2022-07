Heimatmuseum war nie genehmigt – Wiedereröffnung rückt in weite Ferne

Von: Andreas Sachse

Teilen

Zurück in neuer Rolle: Der Ex-Museumsleiter Stephan Bachter kümmert sich als Freiberufler um die virtuelle Ausstellungen. © Privat

Das Unterschleißheimer Stadtmuseum hatte nie eine Betriebsgenehmigung. Wann es wieder eröffnen, kann weiß keiner so recht. Man arbeitet aber an einer Alternative.

Unterschleißheim – Die jüngste Geschichte des Unterschleißheimer Stadtmuseums würde jede Pannenshow schmücken. Irritationen mit dem städtischen Bauamt ließen den Museumsleiter im Februar endgültig das Handtuch werfen. Wie sich jetzt herausstellte, lag für das Museum zu keinem Zeitpunkt eine Betriebsgenehmigung vor. „Wir haben Glück gehabt, dass all die Jahre nichts passiert ist“, sagt Kulturamtschefin Daniela Benker nun. Sie hofft auf ein Entgegenkommen des Landratsamts und erwartet Post aus München. „Ein, zwei Wochen kann das dauern“, informierte sie die Mitglieder des Kulturausschusses. Bis dahin hänge man mit der Planung in der Luft. Die Einweihung war für 2020, dann für 2021 geplant. Doch dann warf der mangelnde Brandschutz die Zeitplanung um. Tatsächlich glaubt niemand daran, das neu konzipierte Museum in absehbarer Zeit erleben zu können.

Im Erdgeschoss werden gerade die Backstube vom „Cupcake“ und Toiletten umgebaut. Erst unlängst hat der Bauausschuss den Kostenplan zurückgewiesen. Der Durchgang in das darüber liegende Museum ist seither versperrt. „Da kann man nur raten, wann die fertig sind“, sagte Benker. Ab 1. Oktober kommt aber der neue Museumsleiter.

„Da steckt viel Herzblut von mir drin“

Ex-Museumsleiter Stephan Bachter hatte mit dem Landratsamt ein tragfähiges und bezahlbares Konzept abgestimmt. Laufende Auseinandersetzungen mit dem Bauamt der Stadt führten aber dazu, dass Bachter im November aufgab. Im Februar endete sein Arbeitsverhältnis als Museumsleiter. Gut drei Jahre war er bis dahin damit befasst, das neue Konzept mit museumspädagogischen Inhalten zu koordinieren. „Da steckt viel Herzblut von mir drin“, sagt er auf Anfrage.

Für den Brandschutz sei inzwischen eine Lösung in Sicht, sagte Benker, abgeschlossen sei das Thema aber nicht. Einen weiteren Punkt sprach Bürgermeister Christoph Böck (SPD) mit den Stellplätzen an, die nachzuweisen wären.

Virtuelle Ausstellungen

Auch wenn die Ausstellungsräume noch geschlossen bleiben, könnten zumindest digitale Rundgänge zeitnah möglich sein. In dem Zusammenhang erklärte sich Bachter bereit, die „Museumsmaschine“ fertigzustellen. Bis 30. September ist er als Freiberufler mit Werkvertrag für die Stadt tätig. Benker ist froh, dass Bachter versicherte, den digitalen Raum mit Leben zu füllen und in absehbarer Zeit fertigzustellen.

Mit virtuellen Ausstellungen hat Bachter Erfahrung. Die animierte Schau über „Verschwundene Dinge“ erfreute sich anhaltender Beliebtheit. Das mit der Augsburger Agentur „Neonpastell“ entwickelte Konzept um die „Museumsmaschine“ könnte digital viele Inhalte präsentieren. Bachter: „Wie im echten Museum gelangt man in einen Eingangsbereich.“ Von dort aus entscheidet man, wohin man sich wendet: verschwundene Dinge, Stadthistorie oder die Gemälde der Sammlung Graf – die Museumsmaschine soll laufend erweitert werden.

Dass das Museum von der ersten Stunde an ohne Genehmigung betrieben wurde, bestätige Bachter in seiner Entscheidung, sich mittelfristig anderen Aufgaben zuzuwenden, sagt er. „Die Stadt ist mit dieser Geschichte zur Lachnummer geworden.“ An den ständigen Auseinandersetzungen mit dem Bauamt, das all die Jahre „dilettantisch und zum Schaden der Stadt herumgewurschtelt“ habe, arbeitete Bachter sich ab. „Sicher da waren Corona und die Probleme mit Handwerkern.“ Dass sich die Kulturamtschefin am Ende vor den Ausschuss stellen musste, um die schlechten Nachrichten zu verkünden, habe dem Ganzen die Krone aufgesetzt.

Weitere Nachrichten aus Unterschleißheim und dem Landkreis München finden Sie hier.