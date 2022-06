Hoffen auf den Geothermie-Ausbau: Neue Wärmepumpe erhöht Energieleistung

Enorme Nachfrage

Die Geothermie Unterschleißheim hat weitere Ausbaupläne ankündigt. Man erlebe gerade „eine enorme Nachfrage“. Um den Versorgungswert zu steigern, wird eine Wärmepumpe installiert.

Unterschleißheim – Das Interesse der Bürger an der Geothermie ist immens. Viele suchen Alternativen zu Öl oder Gas, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten zu reduzieren. Das spürt auch CSU-Kreisrat Rolf Zeitler. „Ich hätte selbst gern einen Anschluss“, sagte der Unterschleißheimer Altbürgermeister neulich bei einer Diskussion im Energieausschuss des Kreistags, „aber ich habe immer noch keine Möglichkeit. Obwohl Unterschleißheim als erste Kommune im Landkreis ein Geothermieprojekt hatte.“

2003 wurde das Zukunftsprojekt in der Amtszeit Zeitlers in Angriff genommen und seit 2005 fördert die städtische Geothermie-Gesellschaft GTU Thermalwasser mit 78 Grad Celsius. Rund 31 Prozent aller 13 500 Privathaushalte hat die GTU ans Fernwärmenetz angeschlossen, daneben viele gewerbliche und kommunale Objekte. Doch Zeitler gehört im kleinstrukturierten Lohhof-Süd zu denen, die noch warten. „Wir sollten den Ausbau trotz hoher Kosten progressiv angehen“, befand er.

„Da steckt noch viel Energie drin“

Tatsächlich hat die GTU weitere Schritte angekündigt. GTU-Vorstand Thomas Stockerl, der das Projekt von Anfang an begleitet, erlebt gerade „eine enorme Nachfrage“. Um den Versorgungswert weiter zu steigern, installiert die GTU zunächst eine Absorptions-Wärmepumpe. Mit dieser Technik wird nach der ersten Wärmeentnahme zusätzlich die vorhandene Restwärme des Thermalwassers von 55 Grad im Winter und 70 Grad im Sommer ein zweites Mal genutzt und eingespeist. „Da steckt noch viel Energie drin“, sagt Stockerl. Der Versorgungswert von derzeit rund 39 Megawatt lässt sich so auf bis zu etwa 60 Megawatt steigern. Bei rund 65 Megawatt sei die maximale Auslastung aber endgültig erreicht, sie betrage dann mehr als doppelt so viel, wie 2003 ursprünglich geplant.



Für die Wärmepumpe und den mittel- bis langfristigen Netzausbau hat die GTU Investitionen von 14,5 Millionen Euro geplant, davon entfallen 6,5 Millionen auf die neue Energiezentrale mit Wärmepumpe und acht Millionen auf den Netzausbau. Denn jeder Trassenmeter einer Hauptleitung kostet aktuell auch aufgrund der Materialknappheit etwa 1 900 Euro netto. Da das Projekt wirtschaftlich laufen müsse, komme es trotz aller Chancen und erwarteter Fördermittel an seine Grenzen: „Das ganze Stadtgebiet werden wir nicht erschließen. Dafür ist Unterschleißheim zu groß“, erklärt Stockerl. Denn in einer Studie hat die GTU auch die Machbarkeit einer zweiten Förderbohrung untersuchen lassen. Die hohen Kosten würden jedoch nur zu einer zusätzlichen Energie von 7,5 bis 8 Megawatt führen. Vorerst ist die Wärmepumpe also effektiver und wirtschaftlicher. Eine zweite Bohrung bleibe jedoch weiter in der Betrachtung, sagt Stockerl.



Warten auf die Bundesförderung

Unterdessen läuft der Ausbau des Wärmenetzes weiter. Aktuell wird über eine neue Trasse die Feuerwehr angeschlossen und unterwegs die Grundschule an der Ganghoferstraße und der neue Caritas-Hort. Eine weitere Trasse wird zur Carl-von-Linde-Straße verlegt. Die GTU hat zudem ihre Absicht erklärt, den geplanten Mehrgenerationen-Campus zu versorgen. „Die Leitung würde durch Lohhof-Süd führen“, sagt Stockerl. Darüber würde sich neben vielen anderen auch der Altbürgermeister freuen, der lieber heute als morgen auf Erdwärme umsteigen würde.



Doch bundesweit ist hier in Bewegung. Die Geothermie-Branche wartet täglich auf den Start der Bundesförderung „effektive Wärmenetze“. Jeder will sein Projekt ins Spiel bringen, wenn Fördertöpfe geöffnet werden. „Unsere Anträge liegen vorbereitet in der Schublade“, versichert Stockerl.

