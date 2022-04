Ideen-Sammlung für den Bürgeretat: Was passiert mit den 200.000 Euro?

Von: Florian Prommer

Wie kann Unterschleißheim noch lebenswerter werden? Ideen dafür sammelt nun die Stadt. © Lukas Prommer

Die Unterschleißheimer können nun wieder Ideen einreichen, wie ihre Stadt noch schöner werden kann. 200.000 Euro stehen dafür im Bürgeretat zur Verfügung.

Unterschleißheim – Die Unterschleißheimer können ihre Stadt ab sofort wieder mitgestalten. Im „Bürgeretat 2022“ stehen dafür 200.000 Euro zur Verfügung. Was mit dem Geld angestellt wird, soll eine Umfrage ergeben. Noch bis 8. Mai können die Bürger über die Software „Consul“ Projektvorschläge einreichen.

Seit 2015 ist der Bürgerhaushalt ein fester Bestandteil in Unterschleißheim. „Ich bin gespannt auf viele gute Ideen, die Unterschleißheim noch lebenswerter machen“, sagt Bürgermeister Christoph Böck (SPD). Im Vergleich zu den Vorjahren weist das Bürgerbudget 2022 Neuerungen auf. Der Beteiligungsprozess, so teilt die Stadt mit, findet von nun an alle zwei Jahre statt, dafür aber mit doppeltem Budget, um auch größere Ideen zu verwirklichen. Außerdem gibt es ab diesem Jahr nur noch eine entscheidende Abstimmungsphase und eine transparentere Prüfung durch die Verwaltung. Das vereinfache die Teilnahme und werte den Prozess auf. Mit einer neuen Komponente wird nun auch bürgerschaftliches Engagement gefördert: Neben Ideen zur Umsetzung durch die Verwaltung können die Unterschleißheimer Vorschläge eingebringen, an deren Umsetzung sich die Ersteller selbst aktiv beteiligen.



„Unkompliziert eigene Projekte vorstellen, diskutieren und umsetzen“

Ein weiteres Novum: Die Plattform: Erstmalig kommt für das Bürgerbudget die Beteiligungs-Software Consul zum Einsatz, die die Unterschleißheimer unter anderem bereits vom Mängelmelder kennen. „Consul ermöglicht es den Bürger, unkompliziert eigene Projekte vorzustellen, zu diskutieren und umzusetzen“, erklärt Simon Strohmenger, Projektleiter beim Verein „Mehr Demokratie“. „Das Bürgerbudget stellt ein niedrigschwelliges Angebot der Online-Beteiligung dar. Somit wird auch Leuten die Teilnahme an politischen Prozessen ermöglicht, die sich sonst nicht einbringen. Das macht Unterschleißheim zu einem Vorreiter für digitale und inklusive Demokratie in Deutschland“, so Strohmenger weiter. International haben demnach bereits Städte wie New York, São Paulo oder Groningen Bürgerbudgets digital über Consul abgehalten.



Bis zum 8. Mai können die Unterschleißheimer Projektideen für das Bürgerbudget einreichen. Nach einer Vorprüfung durch die Verwaltung haben sie im Juni die Chance, über alle umsetzbaren Vorschläge abzustimmen. Anhand der Priorisierung der Bürger und einer Prüfung entscheidet der Hauptausschuss des Stadtrates am 12. Oktober, welche Projekte aus der Bevölkerung umgesetzt werden.

