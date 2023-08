Jugend-Clique raubt 14-Jährigen am S-Bahnhof Lohhof aus

Von: Günter Hiel

Am Bahnsteig des S-Bahnhofs Lohhof. © Gerald Förtsch

Ein 14-Jähriger ist am S-Bahnhof Lohhof von sechs Jugendlichen ausgeraubt worden. Jetzt wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit.

Unterschleißheim - Ein 14-Jähriger war mit zwei 13-jährigen Freunden, alle aus dem Landkreis München, am Donnerstag, 3. August, gegen 20 Uhr im Bereich des Bahnhofs Lohhof. Sechs unbekannte Jugendliche forderten von dem 14-Jährigen unter Androhung von körperlicher Gewalt, ihnen Bargeld und seine Bauchtasche zu geben, meldet die Polizei.

Täter schnappen sich die Bauchtasche des 14-Jährigen

Der 14-Jährige reichte den Tätern seine Tasche. Den Inhalt, unter dem sich kein Bargeld befand, leerte einer der Täter aus und ließ diesen am Tatort zurück. Mit der erbeuteten Bauchtasche verließen die Täter den Bahnsteig in unbekannte Richtung.

Zwei Wochen später wendet sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit

Der 14-Jährige erstattete zusammen mit seiner Mutter erst am Folgetag Anzeige bei der Polizeiinspektion Neufahrn. Die Täter konnte er nicht näher beschreiben. Die Bauchtasche hat einen Wert von knapp 100 Euro. Jetzt wendet sich die Polizei mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit: Wer hat am 3. August zwischen 19 und 21 Uhr im Bereich des Bahnhof Lohhof etwas beobachtet? Hinweise unter Tel. 089/2910-0.