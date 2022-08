Junge Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Von: Günter Hiel

Der Rettungsdienst brachte die junge Frau ins Krankenhaus (Symbolbild). © Symbolfoto: Uwe Anspach/dpa

Eine 23-jährige Münchnerin ist am Montag auf der Staatsstraße 2053 bei Unterschleißheim mit ihrem Motorrad schwer verunglückt.

Unterschleißheim - Am Montag gegen 15.55 Uhr fuhr eine 23-jährige Münchnerin mit ihrer BMW auf der Staatsstraße 2053 in Unterschleißheim. Auf Höhe der Zufahrt zur Ingolstädter Landstraße verlor sie laut Polizei in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Kraftrad, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in den Grünstreifen.

Rettungsdienst bringt die Schwerverletzte ins Krankenhaus

Die 23-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Am Motorrad entstanden mehrere Tausend Euro Schaden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

